Pregled cena prema bazi podataka STIPS-a, na vodećim pijacama u Srbiji pokazuje da ista korpa namirnica može značajno da varira u zavisnosti od grada u kome se obavlja kupovina, preneo je Dnevnik.

Povrće: Od ekonomičnosti do izazova

Cenovna analiza pokazuje da određene namirnice beleže velike oscilacije:

Luk kao parametar: Dok se crni luk prodaje po ujednačenim cenama od 40 do 100 dinara po kilogramu, beli luk beleži drastične razlike, sa cenom od 300 dinara u Leskovcu i Novom Sadu, pa sve do 650 dinara u Šapcu.

Osnovne kulture: Krompir se uglavnom kreće u rasponu od 60 do 100 dinara. Paradajz je najpovoljniji u Subotici (60 dinara), dok je u Novom Sadu cena trostruko viša (180 dinara).

Specifične namirnice: Paprika babura varira od 80 dinara u Leskovcu do 200 dinara u Kraljevu i Novom Sadu. Zelena salata ima najnižu cenu u Leskovcu (27 dinara), dok je u ostalim centrima stabilna između 50 i 60 dinara.

Voće: Delikatesi i sezonska ponuda

Tržište voća pokazuje da „luksuzne“ stavke imaju visoku cenu bez obzira na lokaciju, dok se kod sezonskog voća mogu ostvariti uštede:

Jagodičasto i skupo voće: Maline dostižu 750 dinara, a ribizle čak 1.000 dinara na beogradskim pijacama. Nar je takođe među skupljim namirnicama, sa cenom od 500 dinara u Beogradu do 600 dinara u Leskovcu.

Uvozni artikli: Limun je standardizovan između 250 i 300 dinara u većini gradova.

Jabuke i grožđe: Jabuke su dostupne po cenama od 70 do 150 dinara. Grožđe je znatno povoljnije u Subotici (300 dinara) u poređenju sa Beogradom (500 dinara).

Analiza potvrđuje da su manji centri i gradovi u blizini poljoprivrednih regiona, poput Leskovca, često povoljniji za nabavku svežih namirnica.

Potrošačima se savetuje da prate dnevne fluktuacije cena kako bi optimizovali svoj kućni budžet.

Napomena: Sve navedene cene predstavljaju prosečne vrednosti zabeležene na posmatranim pijacama i podložne su dnevnim promenama.



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