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Turizam

Turista pokazao račun iz kafića u Splitu - cena kafe iznenadila turiste

Cene u kafićima i restoranima na popularnim letnjim destinacijama poslednjih godina neprestano rastu, zbog čega mnogi turisti očekuju da će za običnu kafu morati da izdvoje nekoliko evra. 

Autor:  Nina Stojanović
Dnevno.hr15.07.2026.16:18
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Turista pokazao račun iz kafića u Splitu - cena kafe iznenadila turiste
Lorevia / Shutterstock
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Upravo zato je fotografija računa iz jednog kafića u Splitu privukla veliku pažnju na Redditu.

Jedan korisnik objavio je fotografiju računa uz komentar:

"Ima još mesta u gradu gde kafa može da se popije za evro."

Prema računu, cena espresa iznosi 1 evro, dok mala kafa sa mlekom košta 1,30 evra.

Komentari podelili korisnike

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj komentara, a većina korisnika ocenila je da su cene više nego korektne za turističku sezonu.

"Sasvim dobra cena", napisao je jedan korisnik.

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Drugi je dodao da ni ostala pića nisu skupa.

"I kokteli su im 4,70 evra, pet piva 10 evra…"

Neki ipak sumnjaju da je u pitanju posebna ponuda

Pojedini korisnici smatraju da ovakve cene možda važe samo tokom leta kako bi lokal privukao veći broj gostiju.

"Zanima me jesu li ovo samo letne cene pića jer nemaju noćni promet tokom leta pa na ovaj način privlače klijentelu", napisao je jedan korisnik Reddita.

Iako su mišljenja podeljena, fotografija računa izazvala je veliku pažnju upravo zato što su mnogi očekivali da će kafa na hrvatskom primorju ovog leta biti znatno skuplja.

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Hrvatska kafa Split cene

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