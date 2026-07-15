Prekopajte stare kutije pre nego što ih bacite - ove igračke danas vrede i do 20.000 evra

Igračke koje su nekada bile deo gotovo svakog detinjstva danas na kolekcionarskom tržištu mogu da vrede od nekoliko stotina pa do više desetina hiljada dolara.

Kako vreme prolazi, pojedina izdanja postaju sve ređa, a upravo retkost, očuvanost i originalno pakovanje najviše utiču na cenu. Kolekcionari širom sveta spremni su da izdvoje velike sume za igračke koje su obeležile odrastanje generacija.

Prva Barbika danas vredi i do 23.000 dolara

Jedan od najvrednijih kolekcionarskih primeraka je prva Barbika iz 1959. godine, prepoznatljiva po zebrastom kupaćem kostimu. U zavisnosti od očuvanosti i originalnog pakovanja, njena vrednost danas se kreće od 8.000 do čak 23.000 dolara ( što je nekih 22.000 evra ).

PEZ figurice među najtraženijima

Kolekcionari posebno traže stare PEZ figurice, naročito modele sa astronautom, Mikijem Mausom, Deda Mrazom i retkim PEZ pištoljem. Njihova cena zavisi od retkosti i stanja, a pojedini primerci na aukcijama postižu veoma visoke iznose.

Furbi može da vredi skoro 1.000 dolara

Popularni Furbi, koji je krajem devedesetih osvojio svet, i danas ima veliku vrednost među kolekcionarima. Neotpakovani originalni modeli mogu da dostignu cenu od oko 900 dolara.

Game Boy i dalje donosi dobru zaradu

Originalni Game Boy, posebno retka i limitirana izdanja u odličnom stanju, danas se prodaje za nekoliko stotina, a pojedini modeli i za više od 1.000 dolara.

Pokémon kartice i dalje obaraju rekorde

Tržište Pokémon kartica i dalje beleži ogromno interesovanje. Najređe kartice iz prvih serija, u besprekornom stanju, mogu da dostignu cenu od više desetina hiljada dolara, dok se i mnogi drugi primerci prodaju za hiljade.

LEGO vozovi posebno zanimljivi kolekcionarima

Veliku vrednost imaju i LEGO vozovi iz starijih i limitiranih kolekcija. U zavisnosti od kompletnosti seta i očuvanosti, njihove cene se kreću od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dolara.

Pre nego što bacite stare kutije sa tavana ili iz podruma, možda bi vredelo da proverite šta se u njima nalazi. Igračke koje su nekada bile deo svakodnevice danas za kolekcionare predstavljaju pravo malo bogatstvo, piše Espreso.

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