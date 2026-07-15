"Tu nema nikakvog mesta za sitno politikanstvo i besmislene kritike, kojima smo svedoci, a koje plasiraju oni kojima je strana i sama pomisao da je država tu za građane, da im pomogne, da stane uz njih. Iz godine u godinu, krize u svetu se smenjuju, i zaista je važno da građani vide da je njihova država jaka i stabilna i da mogu da računaju na nju", naveo je ministar Mali, saopštilo je ministarstvo.

On je istakao da Republika Srbija vodi odgovornu i ozbiljnu ekonomsku politiku, da smo u prvom kvartalu ove godine bili među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi, sa rastom od 3,2 odsto, da je javni dug na nivou 43,8 odsto, da na računu imamo oko pet milijardi evra, da je nezaposlenost ispod devet odsto, dok primanja građana rastu u realnom iznosu.

"Moramo nastaviti da rastemo, naravno, uz očuvanje makroekonomske stabilnost i jačanje otpornosti, jer samo jaka i snažna ekonomija može da obezbedi bolji životni standard, veća primanja građana, ali i sigurnost za sve izazove koji su pred nama", rekao je Mali.

Podsećajući da su od početka pandemije realizovana tri paketa podrške vredna više od devet milijardi evra, ministar Mali je naveo da država, kad god ima prostora, pomaže građane i privredu i podržava ih na različite načine.

"Sada ćemo, pored paketa koji obuhvata pomoć našim najstarijim sugrađanima, zatim socijalno ugroženim kategorijama, borcima, i zdravstveno ugroženim građanima, podržati i naše punoletne građane, koji će dobiti novac iz Akcionarskog fonda. Taj Fond se puni novcem građana godinama unazad, on pripada svim građanima Srbije, i sada će im biti isplaćen“, rekao je Mali.

Kako je dodao, važno je da rezultati odgovorne ekonomske politike budu vidljivi u svakodnevnom životu građana.

U tom kontekstu, ministar je istakao značaj paketa pomoći penzionerima, socijalno ugroženima, borcima, podsećajući da je taj paket vredan oko 600 miliona evra, te da će novac za navedene kategorije biti isplaćen tokom septembra meseca, kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i obećao.

"Želeli smo da najnovijim merama podrške obuhvatimo što veći broj ljudi, na prvom mestu najugroženije, kojima će, verujem, novi vid pomoći države značiti pred zimske mesece. Uz manje cene lekova, uz vaučere za odmor u Srbiji, uz produžetak Uredbe i energetski ugroženom kupcu, imamo jedan sveobuhvatan, ozbiljan paket podrške koji će ljudima olakšati živote i doneti uštede u kućnim budžetima", ocenio je ministar.

Mali je istakao i da isplate pomoći građanima, godinama unazad, kritikuju isti oni koji su dok su bili na vlasti, opljačkali državu, stotine hiljada ljudi ostavili bez posla, oterali investitore, doveli do toga da je nezaposlenost iznosila rekordnih 25,9 odsto.

"Svaki put se protive isplati pomoći građanima jer, naravno, polaze od sebe. Njima je čudno da država pomaže građane, jer oni bi taj novac da stave u sopstvene džepove, da nastave da se bahate i bogate. Za razliku od onih koji su krali i opljačkali ovu zemlju, mi želimo da narodu damo ono što mu pripada", dodao je ministar finansija.

Prema njegovim rečima, država je najjača onda kada je uz svoje građane, posebno uz one kojima je pomoć najpotrebnija, piše Tanjug.

"Briga o ljudima je naš prioritet i sve što radimo, radimo kako bi građani živeli bolje i kvalitetnije, a naša zemlja napredovala. Za razliku od mržnje i nasilja koje pojedinci željni vlasti plasiraju, mi se ponašamo odgovorno, ozbiljno, konstantno unapređujemo privredni ambijent i pokazujemo kontinuiranu brigu za građane. I to je jedini ispravan put i jedina ispravna politika - briga za ljude uvek i svuda", zaključio je ministar Siniša Mali.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.