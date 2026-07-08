U srcu engleske pokrajine Linkolnšir, među poljima na kojima su se vekovima gajile tradicionalne ratarske kulture, danas raste nešto što je donedavno delovalo nezamislivo: masline.



Farmer Dejvid Hojs zasadio je čak 18.000 stabala, nadajući se da će svoju porodičnu farmu prilagoditi sve toplijoj i suvljoj klimi.



Kaže da su usevi koje je ranije gajio sve teže podnosili ekstremne vremenske uslove, pa je počeo da traži kulture otpornije na visoke temperature.



Njegova porodica obrađuje zemlju već oko 200 godina, a masline vidi kao ulaganje u budućnost.



Na farmi su posađene sorte iz Francuske, Španije i Italije, iako nisu sve uspešno podnele britanske vremenske prilike



Neka stabla su pretrpela oštećenja tokom hladnih perioda, ali Hojs veruje da će se većina oporaviti.

Britanija teško može postati ozbiljan konkurent

Optimizam mu je dodatno učvrstila berba iz 2025. godine.



Nakon laboratorijskih analiza i stručnog ocenjivanja ukusa, potvrđeno je da su on i još jedan uzgajivač iz Eseksa proizveli prvo britansko ekstra devičansko maslinovo ulje.



Masline se prerađuju direktno na farmi, u preuređenom brodskom kontejneru, što je prva komercijalna uljara za masline u Ujedinjenom Kraljevstvu, piše Euronews.



Dok se britanski proizvođači tek probijaju na tržište, tradicionalni maslinari širom Mediterana suočavaju se sa sve većim problemima.



Suše, toplotni talasi i požari poslednjih godina smanjili su prinose u mnogim vodećim proizvođačkim regionima, dok potražnja za kvalitetnim maslinovim uljem nastavlja da raste.



Stručnjaci, ipak, upozoravaju da Britanija teško može postati ozbiljan konkurent: dovoljna je jedna oštra zima da uništi zasad i ugrozi višegodišnja ulaganja.



Ipak, eksperimenti poput ovog pokazuju kako klimatske promene već menjaju poljoprivredu i podstiču farmere da traže nove kulture za budućnost.



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