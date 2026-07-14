Iza zarade od izdavanja apartmana i kuća za odmor često se krije mnogo više od ključeva predatih gostima i pozitivnih ocena. Vlasnici smeštaja neretko moraju da se bave čišćenjem, popravkama, nepredviđenim troškovima, ali i situacijama koje ih ostave bez reči.

Od uništenog nameštaja i neurednih gostiju do ogromnih računa za struju - iznajmljivači su podelili iskustva koja su im zauvek ostala u sećanju.

Račun za struju od 1.500 dolara otkrio neobičnu prevaru gostiju

Jedna vlasnica apartmana mislila je da je dobila idealne goste. Posle tri nedelje boravka, iza sebe su ostavili čiste i uredne sobe, a uz to su dobili i ocenu od pet zvezdica. Sve je izgledalo savršeno dok nije stigao račun za struju.

Iznos od čak 1.500 dolara bio je pravi šok, a odgovor na pitanje kako je potrošnja toliko porasla pronađen je tek nakon pregleda snimaka nadzornih kamera.

Gosti su u kuću postavili punjač za električno vozilo, ali su uneli i najmanje deset računara koji su, kako se ispostavilo, služili za rudarenje kriptovaluta.

Njima je bilo isplativije da iznajme tuđu kuću i troškove struje prebace na vlasnicu nego da istu delatnost obavljaju iz svojih domova.

Posle ovog iskustva, vlasnica je uvela novo pravilo - rudarenje kriptovaluta u njenom smeštaju je zabranjeno.

Iznajmljivači pričaju šta sve gosti ostavljaju iza sebe

Sličnih iskustava ima mnogo, a vlasnici apartmana širom regiona suočavaju se sa najrazličitijim situacijama.

Neki gosti ostave stan u savršenom stanju, ali ima i onih zbog kojih domaćini nakon njihovog odlaska moraju da popravljaju štetu i ulažu dodatni novac.

Jedan od iznajmljivača ispričao je da su mu gosti uništili gotovo sve što je moglo da se uništi - krevete, vrata i sofe.

Posle tog iskustva počeo je detaljno da pregleda svaki apartman čim gosti napuste smeštaj, piše Pun kufer.

Drugi vlasnik se požalio na gosta koji je palio palo santo, drveni štapić jakog mirisa, i njime ispunjavao ceo stan. Miris se zadržavao i na terasi, a objašnjenje je bilo da tako pokušava da odbije komarce.

Neki domaćini navode i probleme sa gostima koji dolaze sa kućnim ljubimcima. Kako kažu, razumljivo je da pas može slučajno da ošteti nameštaj, ali ostavljanje nereda i nečišćenje za sobom smatraju neprihvatljivim.

Neoprano posuđe, smeće i polomljen inventar

Među najčešćim zamerkama iznajmljivača nalazi se neurednost gostiju. Pojedini vlasnici tvrde da su pronalazili ormare pune prljavog posuđa, tiganja i lonaca, kao i čaše napunjene vodom koje su ostavljene danima.

Bilo je i slučajeva paljenja kuhinje, lomljenja tuš kabina i poplava u apartmanima. Neki domaćini tvrde da su posle gostiju pronalazili prljav veš, fleke na zidovima, pa čak i korišćene higijenske proizvode ostavljene na neprikladnim mestima.

"Nisu izlazili iz stana dve nedelje"

Jedna iznajmljivačica ispričala je da su joj gosti pre dve godine potpuno uništili krevet.

Metalna konstrukcija, koja je godinama bila u funkciji, bila je toliko savijena da je morala da bude zamenjena.

Drugi put su joj gosti ostavili pet velikih kesa smeća u sobi u kojoj su spavali.

Poseban problem predstavljali su gosti koji tokom dve nedelje gotovo nisu izlazili iz apartmana.

"Kuvаli su ceo dan i stalno držali klimu uključenu na najjačem nivou jer im je bilo vruće od šporeta i rerne", ispričala je jedna domaćica.

Posle tog iskustva odlučila je da promeni pravila i uvede dodatnu naplatu za korišćenje klima-uređaja.

Klima uključena ceo dan, peškiri na plaži i dodatni troškovi

Neki iznajmljivači posebno ističu probleme tokom velikih vrućina.

Dešavalo se da gosti ostave otvorene prozore i uključen klima-uređaj dok ceo dan nisu u apartmanu.

Iako plate korišćenje klime, vlasnici kažu da im teško pada kada vide nepotrebno rasipanje energije.

Česti problem su i peškiri koji nestaju iz apartmana – pojedini gosti ih nose na plažu, koriste za kućne ljubimce ili ih jednostavno odnesu.

Ipak, nisu svi gosti isti

Uprkos lošim iskustvima, mnogi iznajmljivači naglašavaju da veliki broj gostiju ostavlja pozitivan utisak.

Neki domaćini kažu da imaju ljubazne i uredne goste, a da su najveća šteta koju su doživeli bila polomljena stolica ili uništena posteljina zbog kozmetičkih proizvoda.

Ipak, iskustva onih koji su se susreli sa neodgovornim gostima pokazuju da posao iznajmljivanja nije samo sezonska zarada, već često i velika odgovornost, strpljenje i spremnost na nepredviđene situacije.

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