Najveći pad cena trenutno je zabeležen u pojedinim delovima Grčke, Hrvatske i Crne Gore, gde se svakodnevno pojavljuju nove last minute ponude.

Grčka prednjači sa popustima

Najviše sniženja trenutno može da se pronađe u severnoj Grčkoj, posebno na Halkidikiju. Na destinacijama poput Nee Flogite, Nee Plagije i Pefkohorija, apartmani koji su početkom leta koštali između 90 i 120 evra po noći sada mogu da se rezervišu za 60 do 80 evra, u zavisnosti od termina i broja gostiju.

Na pojedinim portalima dostupne su i sedmodnevne ponude za četvoročlanu porodicu po ceni od oko 620 evra, što predstavlja značajan pad u odnosu na početak sezone.

Prema trenutno dostupnim ponudama, najviše su pojeftinili smeštaji na Halkidikiju, Paraliji, Olimpijskoj regiji i pojedinim delovima Tasosa.

Hrvatska spušta cene kako bi popunila kapacitete

Last minute popusti sve su češći i na hrvatskom primorju.

Prema aktuelnim ponudama, pojedini apartmani duž Jadrana mogu da se rezervišu uz 10 do čak 50 odsto niže cene, naročito ako je dolazak planiran u narednih nekoliko dana.

Najviše sniženja trenutno ima u: Dalmaciji, na Kvarneru i u Istri.

Turistički stručnjaci navode da vlasnici privatnog smeštaja radije spuštaju cenu nego da apartmani ostanu prazni usred glavnog dela turističke sezone.

Sve više last minute ponuda i u Crnoj Gori

Ni crnogorsko primorje nije izuzetak. U Budvi, Bečićima, Petrovcu i Sutomoru sve je više promotivnih ponuda za goste koji mogu da putuju odmah, a turističke platforme beleže povećan broj last minute aranžmana za drugu polovinu jula.

Na taj način vlasnici pokušavaju da popune preostale slobodne termine u jeku letnje sezone.

Kada je najbolje rezervisati letovanje?

Prema ocenama stručnjaka iz turističke industrije, najveći popusti uglavnom se pojavljuju sedam do deset dana pre polaska, kada vlasnici procene da neće uspeti da popune sve kapacitete.

Ipak, upozoravaju da ovakve ponude ne ostaju dugo dostupne, jer najpovoljniji apartmani vrlo brzo budu rezervisani.

Gde se trenutno najviše štedi?

Prema aktuelnim ponudama, najveće uštede moguće su u: Grčkoj, posebno na Halkidikiju; Hrvatskoj, gde popusti na privatni smeštaj dostižu i do 50 odsto; Crnoj Gori, gde se iz dana u dan pojavljuje sve više last minute aranžmana.

Za putnike koji nisu vezani za tačan datum polaska, upravo sada može biti jedan od najpovoljnijih trenutaka za rezervaciju letovanja, jer veliki broj izdavalaca spušta cene kako bi popunio slobodne termine pre kraja jula.

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