Ciklusi punjenja i pražnjenja, starost automobila i akumulatora... sve to na kraju rezultira kvarovima. Kako proveriti stanje akumulatora?

Nivo napunjenosti akumulatora možete proveriti tako što ćete parkirati automobil u mraku ispred zida, ugasiti motor i upaliti kratke farove. Ako svetlo postane prigušeno nakon kratkog vremena, akumulator je slab.

Naravno, uvek možete proveriti akumulator voltmetrom, ali on nije deo alata i uređaja u svakom prosečnom domaćinstvu. Posebno obratite pažnju na kod zaključavanja vozila.

Ako zaboravite da ugasite svetla ili ako ne zaključate vrata, unutrašnje svetlo će ostati upaljeno kod nekih modela vozila.

Koliko je vremena potrebno da se akumulator isprazni?

Na ovo pitanje je odgovorio Marin Morava, tehnički savetnik u Hrvatskom automobilskom klubu. Baterije manjeg kapaciteta u, na primer, benzinskim motorima, ako se ostave preko noći sa upaljenim osvetljenjem u putničkom prostoru, mogu se isprazniti do te mere da se motor više ne može pokrenuti sledećeg dana, što je zapravo najčešći problem.

Ovaj problem će najčešće uticati na akumulatore vozila koji su stariji od dve godine i imaju smanjen kapacitet zbog većeg broja ciklusa punjenja i pražnjenja.

Starija vozila su najčešće opremljena jednom sijalicom u kabini od 5W, pa sve do vozila koja imaju tri sekcije osvetljenja u prednjem delu kabine, a opremljenija vozila mogu imati i osvetljenje zadnjih sedišta i kabine - kao što su karavani - što značajno povećava broj sijalica, odnosno potrošača, umesto jedne sijalice biće ih pet.

Stoga, struje koje mogu da teku u stanju mirovanja kreću se od približno 0,4 ~ 2 A u zavisnosti od broja sijalica, što može biti problem za stariji akumulator ako postoji veliki broj položaja osvetljenja. Problemi sa pokretanjem motora mogu se javiti nakon povratka u vozilo nakon petog sata rada istih sijalica u stanju mirovanja.

U vozilu će ostati nešto struje za manje potrošače, ali to nije dovoljno za pokretanje motora. Ova vrsta problema se najčešće javlja kod vozača ako vrata vozila nisu potpuno zatvorena ili se unutrašnje osvetljenje uključi prekidačem na kraju putovanja kako bi se nešto pročitalo i na kraju putovanja vozilo se ostavi, a prekidač se ručno ne vrati u automatski položaj i vozilo se ostavi očekujući da se unutrašnje osvetljenje samo ugasi.

S obzirom na to da je svetlo bilo upaljeno uveče, sledeći put kada ponovo kontaktiramo vozilo je sledećeg jutra i već možemo biti iznenađeni jer vozilo ne reaguje na daljinski ključ i moramo da uđemo u vozilo koristeći mehanički ključ preko brave na vratima.

Mnoga vozila, kada su zaključana, imaju funkciju mekog uključivanja unutrašnjeg osvetljenja od dve do 10 sekundi nakon zaključavanja vozila.

Kada zaključamo vozilo, automatski očekujemo da će se svetlo ugasiti. Međutim, ako ne zatvorimo vrata dovoljno, na nekim modelima će ostati upaljeno.

Srećom, nova vozila su uglavnom imuna na ovaj problem jer čak i u slučaju otvorenih vrata, svetla će se ugasiti nakon desetak minuta.

Ako imate stariji model, nije loša ideja da nakon zaključavanja vozila sačekate da se svetla ugase.

Proverite da li ste isključili sve uređaje u vozilu, od spoljašnjeg do unutrašnjeg osvetljenja, kao i uređaje priključene na upaljač za cigarete, kako ne biste nepotrebno ispraznili akumulator vozila i izbegli da sledećeg dana ne možete da pokrenete motor, piše Revija HAK.

Ako se vozilo ne može pokrenuti zbog prepoznatljivih simptoma praznog akumulatora, preporučuje se da kontaktirate pomoć na putu na broju 1987 i potražite stručni savet.

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