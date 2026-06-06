Lanac prodavnica nameštaja Roller zatvara još jednu prodavnicu. Ovo zatvaranje je najnovije u nizu zatvaranja koja su se dogodila poslednjih meseci i godina. Talas zatvaranja je posebno teško pogodio nekoliko prodavnica nameštaja tokom prve polovine godine.

Poslednjih meseci zatvoreno nekoliko filijala

Poslednja zatvorena prodavnica kompanije Roler je ona u Ofenbahu, u Hesenu. Ove informacije su dostupne na veb-sajtu kompanije Roler, prenosi Feniks magazin.

"Poštovani kupci, zatvaramo ovu filijalu i započeli smo rasprodaju", navodi se u obaveštenju za kupce. U obaveštenju se dalje navodi da će zbog toga mnogi artikli biti značajno sniženi u narednim danima. Prema izveštajima medija, očekuje se da će zatvaranje stupiti na snagu sredinom jula.

Nekoliko filijala je već zatvorilo svoja vrata poslednjih meseci, uključujući one u Rojtlingenu, Krajlshajmu i Vilingen-Šveningenu (sve u Baden-Virtembergu), kao i u Oldenburgu (Donja Saksonija) i Husumu (Šlezvig-Holštajn). Filijala u Augsburgu je takođe bila primorana da se zatvori do kraja 2024. godine.

Nakon poslednjeg dana otvaranja filijale u Geri 30. maja – i trajnog zatvaranja filijale u Roleru u Krajlshajmu (Baden-Virtemberg) krajem aprila – ostaje nejasno šta budućnost nosi za giganta nameštaja; na kraju krajeva, prema sopstvenim podacima, kompanija posluje sa 23 filijale samo u Severnoj Rajni-Vestfaliji (NRW).

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