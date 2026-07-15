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Finansije i Berza

„Dunav osiguranje“ isplatilo 1,89 milijardi dinara dividende akcionarima 

Kompanija „Dunav osiguranje“ 7. jula 2026. godine isplatila je dividende akcionarima u ukupnom bruto iznosu od 1,89 milijardi dinara, u skladu sa Odlukom o raspodeli dobiti za 2025. godinu i isplati dividende koju je donela Skupština akcionara na redovnoj sednici održanoj 28. aprila 2026. godine. 

Autor:  Nina Stojanović
15.07.2026.14:33
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„Dunav osiguranje“ isplatilo 1,89 milijardi dinara dividende akcionarima 
Foto: Pakt studio.
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Republici Srbiji, kao vlasniku 76,70 odsto akcija Kompanije, isplaćeno je ukupno 1,45 milijardi dinara, Akcionarskom fondu, koji poseduje 3,61 odsto akcija, isplaćeno je 68,33 miliona dinara, a ostalim akcionarima Kompanije, koji zajedno poseduju 19,69 odsto akcija, isplaćeno je ukupno 372,69 miliona dinara u bruto iznosu. 

Pravo na dividendu ostvarili svi akcionari koji su na dan 18. aprila 2026. godine bili upisani u Centralni registar hartija od vrednosti kao zakoniti imaoci akcija Kompanije. 

Redovna isplata dividende predstavlja potvrdu uspešnog poslovanja Kompanije, ostvarene dobiti i kontinuiteta odgovornog upravljanja, uz istovremeno očuvanje finansijske stabilnosti i dugoročne vrednosti za akcionare. 

„Dunav osiguranje“ nastavlja da posluje u skladu sa najvišim standardima korporativnog upravljanja, sa ciljem očuvanja poverenja akcionara, osiguranika i svih poslovnih partnera, uz dalje jačanje svoje vodeće pozicije na tržištu osiguranja Srbije. 

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