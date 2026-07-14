Gotovo da nema mediteranske zemlje koja nema zaliv, uvala ili plažu koju naziva "plava laguna", ili međunarodno, Plava laguna. Te dve reči su turistički mamac, obećavaju tirkizno i čisto more, imaju dašak ekskluzivnosti i često postaju najpopularnija mesta za kupanje u destinaciji.

Možda najpoznatija evropska Plava laguna je na Kominu na Malti, čak dve postoje na Kipru, nekoliko u Grčkoj i Turskoj... Nije mediteranska specifičnost, Plave lagune se nalaze i na Bahamima, Jamajci, Baliju...

Ali da li ste znali da i Hrvatska ima svoju Plavu lagunu?

To je manje razglašeni arhipelag koji je pre eksplozije turizma bio slatka mala tajna meštana.

Mali arhipelag nedaleko od Splita dugo je bio slatka tajna meštana, a poslednjih godina njegova popularnost je eksplodirala. Ostrva Drvenik Veli i Krknjaši, Veli i Mali, danas su jedan od najpopularnijih izleta brodom u ovom delu Jadrana, koji se prodaju kao "Hrvatska Plava laguna".

Ostrva Drvenik Veli, Krknjaš Veli i Krknjaš Mali nalaze se u splitskom akvatorijumu, severozapadno od Šolte. Najveće i jedino naseljeno je Drvenik Veli. Njegova površina je 11,7 kvadratnih kilometara i prema poslednjem popisu imalo je nešto više od 150 stanovnika. Administrativno pripada gradu Trogiru, a njegova obala je razuđena, sa mnogim zalivima sa peščanim i šljunkovitim plažama.

Najveći grad na ostrvu je Drvenik Veliki, koji je u 19. veku imao čak 1.400 stanovnika. Najveća atrakcija grada je župna crkva Svetog Đorđa u Drveniku Velom sa pet baroknih oltara, smeštena na brdu iznad luke. Zajedno sa župnim kućama, zaštićena je kao kulturna baština.

Idealno mesto za beg od svakodnevnice

Drvenik Veli je povezan sa Trogirom trajektom Jadrolinije, ali većina turista češće bira izlete brodom koji obilaze ceo arhipelag, sa pauzama za kupanje i uživanje u zalivima.

"Ostrvo je okruženo sa nekoliko manjih ostrva: istočno od ostrva su Krknjaš Mali i Krknjaš Veli, a južno Orud i Mačaknar. Kanal između Drvenika Velog i Malog naziva se Drvenička vrata, a u njemu se nalazi ostrvce Malta. Na južnoj strani ostrva nalazi se prelepi Solinski zaliv, a na istočnoj strani su ostrvca Krknjaši, koja su poznata po prelepom zalivu Plava laguna. Netaknuta priroda, prelepe plaže i mirno okruženje pogodni su za miran i intiman odmor", navodi se u promotivnoj brošuri za Drvenik Veli.

Bez saobraćaja i stresa

Za razliku od svog većeg imenjaka, na Drveniku Malom nema saobraćaja. Udaljen je osam nautičkih milja od Trogira i ima površinu od samo 3,3 kvadratna kilometra. Ima samo jedno naselje, koje nosi isto ime kao i ostrvo.

Tiho je i ima intimnu atmosferu, i oduvek je bilo popularno među ribarima. I danas se tamo svakog avgusta održava ribarski festival, na koji dolaze ljudi iz Trogira i okolnih ostrva. More koje okružuje ostrvo je plitko, izuzetno čisto, a u peščanoj uvali Vela Rina nalazi se restoran.

Do njega ide isti trajekt koji povezuje Trogir i Drvenik Veli.

Krknjaši su posebna priča ovog dalmatinskog arhipelaga. Krknjaš Veli je udaljen samo 600 metara od Drvenika Velog, a severno od njega je Krknjaš Mali. Ova ostrva, čija su imena turistima teška za izgovor, razlog su zašto mesto nosi nadimak "plava laguna", piše Putni kofer.

More oko njih je savršeno čisto i poprima neverovatnu tirkiznu boju kada se sunce odbije.To su mala i nenaseljena ostrva, bez sadržaja, idealna za posećivanje brodom. Krknjaš Veli ima površinu od samo 0,097 km², a mali skromnih 0,033 km². Iako mala, postala su poznata među ljubiteljima jedrenja iz celog sveta zbog prelepog mora koje ih okružuje.

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