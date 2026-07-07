Indija sklapa vojni posao vredan 630 miliona dolara - stižu jedne od najbržih raketa na svetu

Prema ranijim navodima indijskih izvora, ugovor vredan oko 630 miliona dolara trebalo bi da bude potpisan tokom Modijeve posete.

Indonezija postaje treći kupac raketa BrahMos

Indonezija će biti treća država koja će potpisati sporazum o kupovini raketa koje proizvodi kompanija BrahMos Aerospace Private Limited.

Ovaj posao predstavlja značajno proširenje indijskog izvoza naoružanja i dodatno jača strateške veze sa najvećom ekonomijom jugoistočne Azije, u trenutku kada raste rivalstvo između Indije i Kine za uticaj u indo-pacifičkom regionu.

Jedne od najbržih krstarećih raketa na svetu

Rakete BrahMos, koje su zajednički razvile Indija i Rusija, smatraju se među najbržim operativnim krstarećim raketama na svetu. Mogu se lansirati sa kopnenih, pomorskih i vazdušnih platformi.

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Pored njih, Indonezija će nabaviti i rakete vazduh-vazduh dugog dometa Astra, koje se mogu integrisati na lovce Suhoj ruske proizvodnje koje koristi indonežansko ratno vazduhoplovstvo.

Pregovori traju od marta

Indonezija je još u martu saopštila da je postigla dogovor sa Indijom o nabavci raketnog sistema BrahMos, čiji su suvlasnici vlade Indije i Rusije.

Tada je Ministarstvo odbrane Indonezije navelo da je posao u poodmakloj fazi i procenilo njegovu vrednost na između 200 i 350 miliona dolara.

Interesovanje poraslo posle sukoba Indije i Pakistana

Potražnja za raketama BrahMos dodatno je porasla nakon četvorodnevnog sukoba Indije i Pakistana prošle godine, kada je Nju Delhi prvi put upotrebio ovaj raketni sistem u borbenim dejstvima.

Indija je do sada već potpisala ugovore o prodaji raketa BrahMos Vijetnamu i Filipinima, dok je interesovanje iskazalo više od šest drugih država, uključujući i Ujedinjene Arapske Emirate.

U fokusu i šira strateška saradnja

Prema navodima indijskih izvora, Narendra Modi će sa predsednikom Indonezije Prabovom Subiantom razgovarati o pomorskoj bezbednosti, saradnji u namenskoj industriji, regionalnoj povezanosti i strateškom partnerstvu u indo-pacifičkom regionu.

Pregovori o kupovini raketa usmereni su na model postepene nabavke, koji bi Indoneziji omogućio da fazno razvija svoje raketne kapacitete.

Paket uključuje raketne sisteme, prateću infrastrukturu, obuku operatera, održavanje i tehničku podršku za dugoročnu upotrebu.

Robna razmena između Indije i Indonezije dostigla je 28,15 milijardi dolara u fiskalnoj 2024/25. godini, čime je Indonezija postala drugi najveći trgovinski partner Indije među članicama ASEAN-a.

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