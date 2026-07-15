"U godini kada Amerika slavi 250 godina nezavisnosti, Kovnica novca Sjedinjenih Država počeće da kuje novi zlatnik od jednog dolara u čast trajnog nasleđa slobode i trajnog simbola patriotizma", napisao je Besent na platformi Iks.

Prema njegovim rečima, kovanica predstavlja "snagu američkih vrednosti i obećanje nacije posvećene očuvanju slobode za sve".

Na prednjoj strani kovanice nalazi se Trampov lik u sredini, dok su iznad njega ispisane reči "Liberty" (sloboda), pored lika predsednika stoji moto "In God We Trust" (U Boga verujemo), a pri dnu godina "1776–2026".

Nova verzija dizajna razlikuje se od ranije objavljenog predloga, na kojem je Tramp bio prikazan iz profila, dok je sada okrenut direktno ka posmatraču.

Američka kovnica novca (US Mint) ranije je najavila izradu prigodne kovanice povodom 250. godišnjice američke nezavisnosti.

Predlog kovanice izazvao je polemike u SAD, budući da američki propisi ograničavaju prikazivanje živih predsednika na novcu, piše Tanjug.

Protiv izrade kovanice pokrenuta je i sudska inicijativa, ali je sud odbio zahtev za zaustavljanje proizvodnje, ocenivši da podnosilac nije dokazao ličnu štetu.

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