Tokom konferencijskog poziva povodom objavljivanja rezultata poslovanja za drugi kvartal, Dajmon je odgovorio na pitanje analitičara o tome šta on i Upravni odbor očekuju od budućeg generalnog direktora, kao i koje osobine, po njegovom mišljenju, čine izuzetnog lidera.

Duga lista osobina budućeg direktora

Dajmon smatra da budući prvi čovek JPMorgana mora da bude:

- dobar menadžer,

- uspešan u radu sa ljudima,

- analitičan,

- posvećen detaljima,

- čuvar i nosilac korporativne kulture,

- radoznao,

- saosećajan,

- istrajan,

- autentičan,

- vredan,

- spreman na česta putovanja,

- sposoban da razgovara i sarađuje sa direktorima najvećih kompanija i predsednicima vlada i,

- dobro upoznat sa radom svih administrativnih i operativnih sektora banke.

"Mogao bih da navedem još mnogo stvari, ali sve je to podjednako važno", rekao je Dajmon, koji se na čelu banke nalazi više od dve decenije.

Inteligencija i iskustvo u svim delovima kompanije

On je dodao da posebno ceni "fleksibilnost uma", intelektualnu snagu i emocionalnu inteligenciju.

Prema njegovim rečima, uspešan direktor mora da ima iskustvo rada u različitim delovima kompanije kako bi razumeo potrebe svih sektora i pokazivao poštovanje prema svakom segmentu poslovanja.

Slično razmišljanje imao je i bivši direktor Goldman Saksa

Na sličan problem ukazao je i bivši izvršni direktor Goldman Saksa Lojd Blankfajn u svojoj nedavno objavljenoj knjizi Streetwise.

Blankfajn je naveo da je u toj investicionoj banci često postojala bojazan da bi direktor koji dolazi iz sektora trgovanja mogao da zanemari investiciono bankarstvo, ili obrnuto, zbog čega je iskustvo u različitim oblastima poslovanja od velikog značaja.

Dajmon ne planira uskoro penziju

Iako nema neposredne planove da se povuče sa funkcije, Dajmon je istakao da JPMorgan već sada ima snažan tim rukovodilaca spremnih da preuzmu odgovornost kada za to dođe vreme.

Kao potencijalne naslednike izdvojio je operativnu direktorku Dženifer Pipszak i direktorku sektora za upravljanje imovinom i privatnim bogatstvom Meri Erdoes, piše Biznis insajder (Business insider).

"Imamo zaista sjajan tim ljudi i potpuno sam uveren da bismo bili dobro čak i kada bi me udario kamion - što, naravno, nije moja želja", našalio se Dajmon.

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