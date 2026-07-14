"Ljudi znaju da ono što mi kažemo nema nikakve veze sa izborima. Uskoro ćete da čujete i koliko će biti povećanje penzija od decembra ove godine, kao i koliko će da bude povećanje plata od januara sledeće godine", rekao je on novinarima nakon svečane večere u Jelisejskoj palati koju je predsednik Francuske Emanuel Makron priredio u čast šefova država i vlada, na pitanje novinara da prokomentariše izjave da je pomoć za penzionere i punoletne građane vezana za "posrnuli kreditni rejting".

Vučić je rekao da će ljudi uskoro kada to čuju moći da sagledaju, vide i da izračunaju kolika će im biti primanja, odnosno plate, penzije i socijalna primanja.

"Kod nas se sve zna unapred. Mi smo suviše ozbiljna zemlja, mi nismo zaboravili da smo živeli u zemlji u kojoj niste znali koliko je dinar danas, a koliko će da bude sutra. Vi danas, 14 godina po prvi put u srpskoj istoriji, znate svakog dana koliki je kurs dinara", rekao je predsednik.

On je dodao da su ljudi naučili da imamo stabilnost u našem poreskom sistemu, odnosno da u kompletnom fiskalnom sistemu i da je naš monetarni sistem stabilan.

"Po prvi put imamo kreditni rejting u istoriji Srbije. Ljudi znaju da je Srbija ekonomski najuspešnija zemlja u regionu, da će najbrže da napreduje u Evropi i to je rezultat koji su građani postigli, a ja sam im na tome zahvalan", rekao je Vučić.

On je istakao da ima bezbroj problema koji moraju da se rešavaju, a da mu je najveća briga kako će ovog petka da se odredi cena nafte i koliko će morati od državnih prihoda da se odrekne da bi se čuvala inflacija pod kontrolom, da ne bi rasle druge cene i da državni budžet ne bankrotira, piše Tanjug.

Prema njegovim rečima, u ovim teškim uslovima mora da se gleda kako da se sačuva bezbednost i sigurnost za građane, ali i kako da ekonomija napreduje i da se pokaže briga prema ljudima.

"Jedva čekam da se za tri dana vratim u Srbiju, jer ćemo tek sutra da najavimo ono što sledi u sredu i četvrtak, pa kad se vratim za tri dana, da idem u svoj narod i da im pokažem koliko volim ljude i koliko želim da ih slušam", kazao je Vučić.

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