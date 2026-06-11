Socijalistička Jugoslavija bila je jedna od retkih zemalja u Evropi koja je imala razvijenu tešku industriju, automobilsku proizvodnju, vojnu industriju i velike izvozne kompanije. U najboljim godinama pojedina preduzeća zapošljavala su više od 50.000 ljudi i poslovala na tržištima od Afrike do Bliskog istoka.

Evo pet najvećih industrijskih giganata bivše Jugoslavije koji su obeležili jednu eru.

1. Energoinvest - privredni gigant koji je gradio pola sveta

Sa sedištem u Sarajevu, Energoinvest je bio jedna od najvećih kompanija u čitavoj Jugoslaviji.

Bavio se energetikom, građevinom, elektroindustrijom i inženjeringom, a njegove projekte bilo je moguće pronaći širom Afrike, Azije i Bliskog istoka.

U najboljim godinama zapošljavao je više od 50.000 radnika.

Kompanija je gradila elektrane, dalekovode, fabrike i energetske sisteme u desetinama zemalja.

Nakon raspada Jugoslavije izgubila je velika tržišta. Danas postoji, ali je daleko od nekadašnje snage.

2. IMT - ponos domaće mašinske industrije

Industrija mašina i traktora bio je sinonim za domaći traktor.

Fabrika iz Beograda proizvodila je traktore, poljoprivredne mašine i opremu koja se izvozila u više od 80 zemalja sveta.

U pojedinim periodima IMT je zapošljavao više od 10.000 ljudi.

Njegovi traktori bili su nezaobilazan deo gotovo svakog sela u Jugoslaviji.

Problemi su počeli tokom devedesetih godina zbog sankcija, gubitka tržišta i zastarele proizvodnje. Fabrika je kasnije otišla u stečaj.

3. Zastava - fabrika koja je motorizovala Jugoslaviju

Zastava Automobili bila je najveći proizvođač automobila na Balkanu.

Legendarni modeli poput "fiće", "stojadina", "juga" i "floride" obeležili su nekoliko generacija vozača.

U zlatnim godinama kompanija je zapošljavala više od 35.000 radnika.

Automobili proizvedeni u Kragujevcu izvozili su se u Evropu, Ameriku i brojne druge zemlje.

NATO bombardovanje 1999. godine, gubitak tržišta i tehnološko zaostajanje doveli su do kraja nekadašnjeg giganta.

4. EI Niš - elektronski gigant sa juga Srbije

Elektronska industrija Niš bila je jedna od najvećih tehnoloških kompanija u istočnoj Evropi.

Proizvodila je televizore, radio-aparate, telekomunikacionu opremu, elektronske komponente i medicinske uređaje.

Osamdesetih godina zapošljavala je više od 28.000 radnika.

Njeni proizvodi mogli su se pronaći u milionima domaćinstava širom Jugoslavije.

Nakon raspada zemlje i dolaska strane konkurencije kompanija nije uspela da se prilagodi novim tržišnim uslovima.

5. Gorenje - gigant koji je preživeo tranziciju

Gorenje predstavlja jedan od retkih primera jugoslovenskog industrijskog giganta koji je uspeo da opstane.

Kompanija iz Velenja proizvodila je frižidere, šporete, mašine za pranje veša i druge kućne aparate.

Zapošljavala je više od 20.000 ljudi i izvozila proizvode širom Evrope.

Za razliku od mnogih drugih preduzeća, Gorenje je uspelo da se modernizuje i prilagodi globalnom tržištu. Danas posluje u sastavu kineske kompanije Hisense.

Šta se dogodilo sa jugoslovenskim gigantima?

Većina velikih preduzeća suočila se sa istim problemima:

raspad zajedničkog tržišta nakon 1991. godine,

ratovi i politička nestabilnost,

međunarodne sankcije,

zastarela tehnologija,

neuspele privatizacije,

jaka konkurencija stranih kompanija.

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