Penzionerska kartica nove generacije omogućava korisnicima da na jednostavan način dokažu svoj status, ali i da ostvare brojne pogodnosti prilikom kupovine robe i korišćenja usluga kod partnera Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Za dokazivanje statusa više nije potrebno pokazivati penzioni ček, izvod iz banke ili rešenje o ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Dovoljna je penzionerska kartica, piše Kurir.

Popusti i bodovi uz svaku kupovinu

Jedna od najvećih prednosti penzionerske kartice jesu popusti kod firmi koje imaju potpisan sporazum sa Fondom PIO.

Pored popusta, korisnici ostvaruju i pravo na bodove na osnovu potrošnje. Ti bodovi kasnije mogu da se iskoriste za dodatne pogodnosti kod javnih preduzeća, ustanova kulture, sportskih objekata, banaka, banja i drugih davalaca pogodnosti.

Prema pravilima Fonda PIO, za svakih potrošenih 500 dinara korisniku se dodeljuje jedan bod. Bodovi se ne mogu zameniti za novac, ali mogu da se prenose iz meseca u mesec i koriste za ostvarivanje dodatnih pogodnosti.

Ko može da dobije penzionersku karticu?

Pravo na izdavanje i korišćenje penzionerske kartice imaju:

korisnici penzija,

korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja,

korisnici privremene naknade po osnovu invalidnosti,

invalidna deca koja ostvaruju pravo na privremenu naknadu,

korisnici naknade za pomoć i negu drugog lica,

korisnici naknade za telesno oštećenje, ukoliko se nalaze u isplatnoj bazi Fonda PIO.

Kako se podnosi zahtev?

Zahtev za izdavanje penzionerske kartice može da se podnese elektronski putem sajta Fonda PIO ili lično u organizacionoj jedinici Fonda koja korisniku isplaćuje penziju.

Prijavu je moguće obaviti i na šalterima Fonda PIO, Banke Poštanske štedionice i JP Pošta Srbije, gde zaposleni mogu da pomognu korisnicima prilikom podnošenja zahteva uz važeću ličnu kartu.

Zahtev može da podnese i zakonski zastupnik ili punomoćnik, uz odgovarajuću dokumentaciju.

Gde se preuzima kartica?

Kada kartica bude izrađena i personalizovana, korisnik dobija obaveštenje putem SMS poruke da može da je preuzme u organizacionoj jedinici Fonda PIO koja mu isplaćuje pravo.

Kartica može da se preuzme lično, preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika, uz važeći identifikacioni dokument i potpisivanje izjave o preuzimanju.

Kako se koristi penzionerska kartica?

Prilikom kupovine dovoljno je da korisnik pokaže penzionersku karticu zajedno sa važećim identifikacionim dokumentom.

Na prodajnom mestu kasir skenira kod sa kartice, nakon čega se na fiskalnom računu automatski obračunava popust koji je predvideo davalac pogodnosti u saradnji sa Fondom PIO.

Gde mogu da se vide svi popusti?

Spisak svih firmi, ustanova i drugih davalaca pogodnosti, kao i pregled dostupnih popusta i stanja bodova, dostupan je na zvaničnoj internet stranici penzionerskih kartica Fonda PIO i u mobilnoj aplikaciji "Penzionerska kartica", koja se može besplatno preuzeti putem Play Store ili App Store prodavnice.

Na taj način korisnici u svakom trenutku mogu da provere gde mogu da ostvare popuste i koliko bodova imaju na raspolaganju.

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