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Plaža "Brioni", na sat vremena od Beograda - kažu da je najlepša na Savi

Gradska plaža u Sremskoj Mitrovici je jedna od omiljenih lokacija Mitrovčana tokom leta, kada je potrebno osvežiti se i naći zaklon od jakog Sunca. 

Autor:  Stanko Stamenković
27.07.2026.10:38
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Plaža "Brioni", na sat vremena od Beograda - kažu da je najlepša na Savi
Foto: Youtube printscreen/ Sremska Mitrovica živi
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Takozvani "Brioni" su oduvek bili mesto dobrog provoda i oaza odmora. Bogat sadržaj sportsko - rekreativnih ali i ugostiteljskih objekata dovoljan je razlog da mitrovačko more beleži iz godine u godinu veliki broj posetilaca.  
Mitrovčani, posebno oni koji ove godine ne planiraju odmarati van našeg grada, provešće leto na Gradskoj plaži, jer je smatraju jednom od najlepših u Srbiji, sa bogatim sadržajem kako za odrasle tako i za decu. Kako su nam rekli posetioci, jedva su dočekali toplo vreme kako bi uživali na plaži i kupali se u savskoj vodi, piše RTV.

Spasilačka ekipa na gradskoj plaži, njih ukupno pet, vredno rade i brinu o posetiocima mitrovačke plaže. Svi kupači mogu da im se obrate i pitaju za savet o bezbednosti kupanja. Radno vreme spasilaca je svakodnevno od 09:00 do 20:00 časova.

Kupališna sezona na Gradskoj plaži "Brioni" u Sremskoj Mitrovici počela je 10. juna. I posle dugog kišnog perioda nadležni iz Javnog Komunalnog preduzeća "Komunalije" su spremno dočekali kupače, sa mnoštvom sadržaja od sportskih terena, teretane na otvorenom, mobilijara za decu, kafića, gde svako može da uživa. Bezbednost posetilaca im je na prvom mestu, a o njima brinu dežurne lekarske službe, spasioci i noćni čuvari.

Veliki broj sugrađana svake godine poseti gradsku plažu "Brioni" i uživa u odmoru i relaksaciji, ali i u zabavi u ugostiteljskim objektima. Nadležni u mitrovačkim "Komunalijama" apeluju na sve da vode računa o objektima i sadržajima na plaži, jer se svake godine u nju dosta ulaže kako bi svi posetioci uživali, a Mitrovčani se ponosili najlepšom plažom.

Sremska mitrovica

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Sremska Mitrovica Sava Srem plaža

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