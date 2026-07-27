"Oni koji računaju na porodični razdor da bi prodavali novine - načekaće se", objavio je Arno na mreži Iks, odgovarajući na seriju članaka u dnevniku "Mond" o rivalstvu njegovo petoro dece i animozitetu između njegove druge supruge Elen Mersije i njegovog zeta milijardera Gzavijea Nila, prenosi BFM.

Bernar Arno je prošle godine potvrdio čelnu poziciju u kompaniji sa 99 odsto podrške upravljačkih odbora, piše Tanjug.

"U stvarnom svetu moja deca su rukovodioci, grade timove, donose odluke i, gle užasa, viđaju se nedeljom", izjavio je Arno, koji još uvek nije imenovao naslednika.

Njegovo petoro dece, ćerka i četiri sina, rade za grupu LVMH, četvoro ih je u upravnom odboru kompanije, a dvoje, Antoan Arno i Delfin Arno, ujedno su i članovi izvršnog odbora.

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