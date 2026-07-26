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Novac stiže svim građanima - precizno, ko će dobiti 12.000, a ko 18.000 dinara

Pojedini građani će umesto osnovnih 6.000 dinara iz Akcionarskog fonda dobiti čak 12.000 ili 18.000 dinara na osnovu nasleđivanju prava preminulih članova porodice. 

Autor:  Stanko Stamenković
26.07.2026.11:18
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Novac stiže svim građanima - precizno, ko će dobiti 12.000, a ko 18.000 dinara
Foto: Maja Marjanovic / Shutterstock.com
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Penzionerima će već od 14. septembra biti isplaćena jednokratna pomoć u iznosu od 20.000 do 35.000 dinara.

1. Zakonski naslednici preminulih građana (12.000 ili 18.000 dinara) Osnovni iznos isplate iz Akcionarskog fonda zakazane za 22. septembar jeste 6.000 dinara za svakog punoletnog građanina. Međutim, specifična zakonska rešenja i nasledna prava dovešće do toga da određeni građani prime 12.000, a neki čak i 18.000 dinara.

Ova situacija je posledica nužne promene starog zakona iz 2007. i 2008. godine, prema kojem su pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu imali samo oni koji su postali punoletni zaključno sa 31. decembrom 2007. godine. S obzirom na to da je u međuvremenu oko 1,3 miliona tih građana preminulo, država ima obavezu da isplati njihov deo novca.

Kako bi se ovaj problem rešio, iznosi od 6.000 dinara koji pripadaju preminulima biće isplaćeni njihovim zakonskim naslednicima, a isplata će se sprovoditi u skladu sa ostavinskim postupkom. To znači da će pojedini građani dobiti novac dva ili tri puta – pored svojih ličnih 6.000 dinara, oni će naslediti i iznose svojih preminulih srodnika, što ukupnu isplatu podiže na 12.000 ili 18.000 dinara. Da bi pokrila i naslednike preminulih lica, država planira da obezbedi ukupno 7.668.000 pojedinačnih isplata, iako u Srbiji trenutno živi oko 6 miliona punoletnih građana.

2. Penzioneri (od 20.000 do 35.000 dinara) Sredstva iz Akcionarskog fonda su samo deo šireg državnog paketa finansijskih mera za poboljšanje životnog standarda. Ovaj veliki paket, čija vrednost premašuje 600 miliona evra, obuhvatiće između 3 i 3,5 miliona ljudi.

U sklopu tih mera, penzioneri će u ponedeljak, 14. septembra, primiti znatno višu jednokratnu novčanu pomoć u odnosu na ostale punoletne građane. Novac se dodeljuje na osnovu visine penzije koju primaju:

  • 35.000 dinara dobiće penzioneri čija primanja ne prelaze 32.000 dinara.
  • 27.500, 25.000 i 20.000 dinara dobiće penzioneri koji imaju više iznose penzija.

Dodatne kategorije

U sklopu istog ekonomskog paketa, 14. septembra počeće isplata državne pomoći i za specifične osetljive grupe, odnosno za građane pod boračkom zaštitom i korisnike socijalnih davanja. Iako se u tekstu ne navodi tačan iznos za ove kategorije, oni su deo prioritetne grupe kojoj isplata leže pre ostalih punoletnih građana.

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državna pomoć Srbija građani Akcionarski fond

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