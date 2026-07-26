Dovoljan je selfi, nema šifre - Gugl uvodi prijavu licem

Google vam sada omogućava da se prijavite na svoj nalog pomoću selfi videa. Naravno, prvo morate to da podesite tako što ćete snimiti početni selfi video u kojem samo gledate u kameru svog uređaja i napravite "nekoliko kratkih, navođenih pokreta glave kako bi se zabeležilo više uglova", navode iz kompanije, piše B92.

Nakon toga, možete se prijaviti na svoj Google nalog pomoću selfi videa, na primer ako ste zaboravili lozinku. Google će uporediti novi selfi video sa onim koji ste snimili prilikom podešavanja ove funkcije i omogućiće vam pristup.

Sačuvani selfi video možete izbrisati u bilo kom trenutku sa svog naloga, a iz Google-a kažu da se on koristi samo kao pomoć pri prijavljivanju, osim ako ne izaberete da ga podelite u dodatne svrhe. Selfi video je "šifrovan u mirovanju", što znači da je bezbedno pohranjen čak i kada se ne koristi.

Google nas uverava da koristi više slojeva bezbednosti za ovu funkciju kako bi sprečio pokušaje lažnog predstavljanja pomoću lažnih fotografija i video-snimaka. Da biste videli da li vaš nalog ima pravo na korišćenje ove funkcije i da biste je podesili ako ima, idite ovde.

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