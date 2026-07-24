Šetajući okolo možete videti kuće skrivene u zelenilu, male prodavnice sakea i tradicionalne japanske restorane - izakai...

Skriveno u Filipinskom moru, oko 350 kilometara južno od Tokija, Aogašima je jedno od najneobičnijih naseljenih japanskih ostrva. Nastalo nakon ogromne vulkanske erupcije pre nekoliko vekova, jedinstveno je po tome što su njegovi stanovnici pronašli dom usred vulkanskog regiona, blizu aktivnog vulkana.

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Oko 170 stanovnika živi u spektakularnom području bujnog zelenila, toplih izvora (onsen) i strmih litica koje se spuštaju u more.

Aogašima je dugačka oko 3,5 kilometara i široka 2,5 kilometara. Uprkos svojoj izolaciji i aktivnoj vulkanskoj prošlosti, stanovnici su na ostrvu izgradili miran i održiv način života. Koriste geotermalnu energiju vulkana za grejanje i kuvanje, a uglavnom se bave poljoprivredom i ribolovom.

Na ostrvu se nalaze moderna osnovna škola i pošta, koja radi čak i subotom i tokom državnih praznika. Do Aogašime nije lako doći.

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Prvo, potrebno je avionom ili brodom stići do ostrva Hačidžodžima (plovidba traje oko 11 sati), zatim nastaviti putovanje do Aogašime helikopterom, koji leti jednom dnevno i stiže za oko 20 minuta, ili brodom, koji plovi tri do četiri puta odjednom, ali samo ako vremenske prilike dozvoljavaju.

Pošto se samo mali broj turista usuđuje da poseti ovo udaljeno mesto, ostrvljani ih uvek srdačno dočekuju. Šetajući okolo možete videti kuće skrivene u zelenilu, male prodavnice sakea i tradicionalne japanske restorane - izakaie.

Posebno je poznat lokalni šoču, alkoholno piće napravljeno od slatkog krompira, koje se odlično slaže sa sašimijem koji se služi sa ljutim sosom od crvene paprike poznatim kao šimadare. Posetioci mogu kampovati u oblasti Ikenosava ili boraviti u minšukuu, tradicionalnom smeštaju u domovima lokalnih stanovnika, što pruža posebno iskustvo života na ostrvu, piše Pun kufer.

Aogašima je nesumnjivo jedna od najneobičnijih destinacija u Japanu. Ne, ako planirate posetu, obavezno ostavite nekoliko dodatnih dana u svom rasporedu, jer povratak u potpunosti zavisi od vremenskih uslova.

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