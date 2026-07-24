Nova pomama na Tiktoku koštaće 20 dolara - "Mikro-drama" je hit, posebno među mladima

Kompanija od marta ove godine tiho testira plaćenu aplikaciju za kratke dramske serije u SAD pod nazivom LimeShorts, saznaje Biznis insajder.

Mikro-drame, poznate i kao „vertikals“, predstavljaju serije u stilu sapunica podeljene na desetine kratkih epizoda koje traju od jednog do pet minuta. Kao i druge popularne aplikacije za mikro-drame, među kojima su vodeći ReelShort i DramaBox, LimeShorts koristi „freemium“ model. Korisnici mogu besplatno da pogledaju prvih nekoliko epizoda, nakon čega nailaze na platni zid.

Za neograničen pristup sadržaju gledaoci mogu da plate 20 dolara nedeljno ili 200 dolara godišnje, dok pojedinačne epizode mogu da otključavaju pomoću digitalnih novčića. Paketi novčića koštaju od pet dolara za 500 novčića do 70 dolara za 8.500 novčića. Portparol kompanije rekao je da TikTok trenutno testira različite modele naplate, pa bi cene mogle da se promene.

LimeShorts navodi da u ponudi ima hiljade epizoda iz žanrova kao što su komedija, romantika i misterija, kao i „ekskluzivni originalni sadržaj“. Trenutni katalog u potpunosti se sastoji od sadržaja partnerskih kompanija. Među naslovima se mogu pronaći serije poput „Knocked Up by My Ex's Billionaire Uncle“, „Love at First Bite“, „Falling For My Call-Boy CEO“ i „From Lost Heiress to Royal Highness“. LimeShorts je u prodavnicama aplikacija zamenio raniju aplikaciju za čitanje fikcije Mytopia, koju je razvila ByteDance, matična kompanija TikToka.

LimeShorts je samo jedan od nekoliko eksperimenata koje TikTok ove godine sprovodi u oblasti mikro-drama na američkom tržištu.

Kompanija već upravlja posebnom besplatnom aplikacijom za gledanje kratkih drama pod nazivom PineDrama. Istovremeno testira i poseban feed sa mini-dramama unutar glavne TikTok aplikacije. TikTok je sarađivao sa produkcijskom kućom Hoorae Digital, čiji je osnivač holivudska autorka Isa Rej (Issa Rae), na produkciji originalne mikro-drame „Screen Time“, dok je sa Sundance Institute pokrenuo program za pisanje scenarija za mikro-serije. Kako je Biznis insajder ranije objavio, kompanija je već počela i sa izborom glumaca za sopstvene serije.

TikTok nije jedina kompanija koja želi deo ovog brzo rastućeg tržišta kratkih drama. I druge velike američke medijske kuće, poput Fox Entertainmenta i Paramounta, nastoje da se pozicioniraju u ovom segmentu, koji je prošle godine u Sjedinjenim Američkim Državama dostigao vrednost od oko 1,4 milijarde dolara, prema podacima konsultantske kuće za medije i zabavu Owl & Co.

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