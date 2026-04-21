Program je desetogodišnji program vredan 1,5 biliona dolara, koji ima za cilj finansiranje i ulaganje u industrije ključne za ekonomsku i nacionalnu bezbednost sa obe strane Atlantika.



Banka je u utorak potvrdila da će proširiti inicijativu, koja je prvobitno pokrenuta u Sjedinjenim Državama, na Evropu. Prema zvaničnom saopštenju, proširenje programa ističe posvećenost JPMorgan-a jačanju lanaca snabdevanja i podržavanju sektora koji su ključni za inovacije i ekonomski rast na kontinentu.



Odluka dolazi samo šest meseci nakon pokretanja projekta u SAD i sledi prethodno najavljene planove za snažnije proširenje prisustva u Velikoj Britaniji. Ovim banka dodatno potvrđuje da Evropu vidi kao jedno od ključnih tržišta u godinama koje dolaze.



Izvršni direktor JPMorgan-a, Džejmi Dajmon, naglasio je hitnost i važnost ovog poteza za zapadne saveznike. „Predugo su se Sjedinjene Države i Evropa oslanjale na nepredvidive izvore za stvari poput kritičnih minerala, koji su ključni za kolektivnu bezbednost i prosperitet. U našem je najboljem interesu da se zajedno suočimo sa ovim izazovima jer naša bezbednost, sloboda i rast zavise od toga“, rekao je Dajmon.



Njegova izjava se jasno odnosi na geopolitičke tenzije koje su poslednjih godina otkrile ranjivosti globalnih lanaca snabdevanja i otvorile pitanje strateške samodovoljnosti Zapada.



Upravni direktori Konor Hileri i Matije Vilc biće zaduženi za sprovođenje inicijative u regionu Evrope, Bliskog istoka i Afrike (EMEA). Globalno vođstvo, nadzor i ukupna odgovornost za projekat ostaće na Džeju Horinu, globalnom šefu SRI-ja.



Kao dodatni podsticaj, firma je objavila nameru da imenova admirala ser Tonija Radakina, bivšeg načelnika britanskog odbrambenog štaba, u spoljni savetodavni odbor, uz odobrenje regulatornih organa. Ovo šalje jasnu poruku da JPMorgan ima snažnu vezu sa odbrambenim i bezbednosnim strukturama projekta.



Inicijativa će se fokusirati na pet ključnih oblasti relevantnih za zapadnu otpornost. To su lanci snabdevanja i napredna proizvodnja, odbrana i vazduhoplovstvo, energetska nezavisnost i otpornost, strateške tehnologije i farmaceutske i zdravstvene tehnologije.



Iako će fokus biti na Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Nemačkoj, Poljskoj i Italiji, plan će obuhvatiti sve države članice EU i NATO-a. Ovo pozicionira inicijativu kao široku transatlantsku platformu za jačanje bezbednosti i konkurentnosti.



Odgovor na geopolitičke izazov



Proširenje inicijative JPMorgan dolazi u vreme kada se transatlantski savez suočava sa ozbiljnim izazovima. Rat u Ukrajini je bolno otkrio slabosti Evrope, posebno u oblasti odbrane, i pokazao je hitnu potrebu za ulaganjem u sopstvenu otpornost.



Ovaj potez odražava širi trend veće uloge privatnog sektora u jačanju nacionalne i ekonomske bezbednosti. Geopolitičke tenzije, poremećaji u trgovini i rastuća ekonomska nesigurnost primorali su velike finansijske institucije da se aktivnije uključe u strateške projekte.



Čuka Umuna, bivši britanski političar koji predvodi inicijativu u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je da se projekat zasniva na spoznaji da su Sjedinjene Države i njihovi zapadni saveznici postali previše zavisni od nepredvidivih izvora za ključne industrije, piše Pd.



Pored ulaganja u strateške sektore, finansijski sektor se takođe suočava sa povećanim regulatornim zahtevima u oblasti sajber bezbednosti. Primer je Evropski zakon o digitalnoj operativnoj otpornosti (DORA), koji zahteva od institucija veoma visok nivo pripremljenosti i zaštite.



Džejmi Dajmon je ranije upozoravao da Evropu koči birokratija i nedovoljna ulaganja u sopstvenu otpornost. Ova inicijativa se stoga može posmatrati kao konkretan odgovor privatnog sektora na ove slabosti, sa ciljem jačanja Evrope kako bi mogla da deluje nezavisnije i snažnije doprinosi zajedničkoj bezbednosti.





BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







