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Bivši direktor Netflixa tužio kompaniju - tvrdi da je dobio otkaz zbog terapije

Kevin Bejli, tužio je Netfliks tvrdeći da je dobio otkaz nakon što je kolegama govorio o medicinskoj terapiji ketaminom.

Autor:  Dubravka Jovanović
27.07.2026.11:01
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Bivši direktor Netflixa tužio kompaniju - tvrdi da je dobio otkaz zbog terapije
Editorial/Pamela Marciano/shutterstock.com
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Bivši potpredsednik i šef kreativnog odeljenja studija "Ajlajn studijus" (Eyeline Studios), koji posluje u okviru kompanije Netfliks (Netflix), Kevin Bejli podneo je tužbu protiv kompanije tvrdeći da je dobio otkaz nakon što je kolegama otkrio da je koristio ketamin u okviru medicinski propisane terapije, piše Tanjug.

Prema navodima iz tužbe, Bejli tvrdi da ketamin nije koristio u rekreativne svrhe, već kao deo lečenja kliničke depresije, uz nadzor lekara.

Bivši direktor sada od kompanije traži odštetu, naknadu izgubljene zarade i suđenje pred porotom.

Imao platu od oko 1,1 milion dolara godišnje

Prema dokumentima iz tužbe, Kevin Bejli je kao jedan od rukovodilaca u studiju „Ajlajn studijus“ imao godišnju platu od oko 1,1 milion dolara.

On tvrdi da je otkaz dobio nakon interne istrage koju je Netfliks pokrenuo posle njegovog priznanja tokom poslovnog skupa u januaru 2026. godine.

Bejli navodi da je kompanija njegovo priznanje o terapiji ketaminom protumačila kao moguću upotrebu droge van medicinskog konteksta.

Kolege upoznao sa terapijom tokom vežbe poverenja

U tužbi se navodi da je Bejli koristio ketamin tokom oktobra i novembra 2022. godine u klinici u Santa Barbari, uz nadzor lekara.

Terapija je, prema njegovim navodima, bila deo lečenja nakon smrti njegove majke i borbe sa kliničkom depresijom.

Tokom poslovnog okupljanja pod nazivom „Ranjivost i poverenje“, koje je organizovano na luksuznom imanju Sendero Ranč u Kaliforniji, Bejli je kolegama ispričao svoje iskustvo sa terapijom.

Tvrdi da je Netfliks njegovo priznanje pogrešno protumačio

Prema navodima tužbe, nakon njegovog izlaganja kompanija je pokrenula internu istragu.

Bejli tvrdi da je Netfliks njegovo zdravstveno iskustvo tretirao kao sumnju na korišćenje nedozvoljenih supstanci, iako je, kako navodi, terapija bila medicinski propisana.

Advokati kompanije su, prema njegovim tvrdnjama, potvrdili da je pitanje terapije ketaminom uticalo na odluku o njegovom otkazu.

Istraga se bavila i njegovim ponašanjem na poslu

U tužbi se navodi da se interna istraga nije odnosila samo na ketamin, već i na njegovo ponašanje na radnom mestu.

Bejli tvrdi da su se kao problemi pominjali korišćenje psovki i konzumiranje alkohola tokom poslovnih događaja.

U dokumentima se navodi i da je tokom istog skupa, nakon što su ga kolege zamolile, izveo neobičan trik – ispijanje piva dok stoji na glavi.

Bivši direktor opisao kulturu u studiju

Bejli u tužbi opisuje radnu atmosferu u „Ajlajn studijusu“ kao okruženje u kojem je alkohol često bio prisutan.

On tvrdi da je izvršni direktor studija Džef Šapiro organizovao događaje sa alkoholom i da je u kancelariji postojao privatni bar.

Traži milionsku odštetu

Bivši rukovodilac Netfliksovog studija traži suđenje pred porotom, kao i:

  • naknadu izgubljene zarade;
  • odštetu zbog emocionalne patnje;
  • dodatnu naknadu štete.

Spor će biti nastavljen kroz sudski postupak, a konačna odluka zavisiće od dokaza koje će obe strane izneti.

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Novac Netflix tužba

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