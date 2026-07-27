Stručnjaci navode da se posao može pokrenuti i na maloj površini, ali da je uspeh moguć samo uz obezbeđeno tržište i kontrolisane uslove proizvodnje.

Koliko je potrebno za početak?

Za malu proizvodnju, u prostoru od 20 do 30 kvadratnih metara, potrebno je obezbediti:

- prostor koji može da se hladi i provetrava,

- police za smeštaj blokova,

- ovlaživač vazduha,

- ventilaciju,

- termometar i higrometar,

- inokulisane blokove sa micelijom.

Ako se kupuju gotovi blokovi za uzgoj, početno ulaganje najčešće se kreće između 1.500 i 3.500 evra, u zavisnosti od opreme i broja blokova. Oni koji sami pripremaju supstrat moraju da računaju na dodatnu opremu, pa ulaganje može biti i znatno veće.

Koliko može da rodi?

Jedan kvalitetan blok supstrata težine oko 2,5 do 3 kilograma tokom nekoliko talasa plodonošenja može dati približno 0,5 do 0,9 kilograma sveže šitake, u zavisnosti od kvaliteta micelija i uslova proizvodnje.

Ako proizvođač ima 200 blokova, može očekivati ukupno između 100 i 180 kilograma pečuraka po proizvodnom ciklusu.

Kolika je zarada?

Na domaćem tržištu sveža šitake najčešće se prodaje po ceni od 1.200 do 2.000 dinara za kilogram, dok se restoranima i specijalizovanim prodavnicama cena ugovara u zavisnosti od količine i kontinuiteta isporuke.

To znači da bi prihod od 150 kilograma mogao da iznosi između 180.000 i 300.000 dinara po ciklusu.

Naravno, od tog iznosa treba odbiti troškove blokova, električne energije, vode, ambalaže, transporta i rada, pa stvarna zarada zavisi od organizacije proizvodnje i načina prodaje. Najveća zarada ostvaruje se direktnom prodajom restoranima ili krajnjim kupcima.

Kada se vraća uloženi novac?

Proizvođači i stručna literatura navode da se kod dobro organizovane male proizvodnje početna investicija može vratiti za jednu do tri godine, pod uslovom da postoji siguran plasman robe i da proizvodnja teče bez većih gubitaka usled kontaminacije ili prekida u uzgoju.

Na kraju, isplativost ne zavisi samo od prinosa, već i od toga kome se pečurke prodaju. Oni koji uspeju da obezbede saradnju sa restoranima, prodavnicama zdrave hrane ili specijalizovanim distributerima najčešće ostvaruju znatno bolju zaradu nego proizvođači koji robu prodaju isključivo na pijacama.

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