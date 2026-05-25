Kraj maja i početak juna su savršeno vreme za posetu Lici, najređe naseljenoj regiji Hrvatske, koja krije tri spektakularna nacionalna parka. Ali pored prirodnih lepota, u ovom neotkrivenom delu zemlje pronaći ćete i najbolje čuvanu tajnu bivše Jugoslavije, aerodrom Željava.

Izgrađen je tokom Hladnog rata, na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a prvobitno je zamišljen kao vojna baza za Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu.

Priča se da je njegova izgradnja koštala najmanje 22 milijarde evra

Sastojao se od niza tunela i podzemnih hangara iskopanih u planini, čija je glavna namena bila smeštaj aviona MIG 21. Izgradnja ovog aerodroma bio je jedan od najvećih projekata bivše Jugoslavije, a navodno je koštao između šest i osam milijardi američkih dolara, što bi danas bilo više od 22 milijarde evra.

​​Čitavo okolno područje bilo je strogo čuvano i zabranjeno za javnost, i iako je sada devastirano i napušteno, Željava je svakako jedna od najpopularnijih turističkih atrakcija u Lici.

Udaljena je samo dva sata vožnje od Zagreba, a blizu je i prelepih Plitvičkih jezera i grada Bihaća. Aerodrom se nalazi u niziji, u podnožju padina planine Plješivice, na oko 300 metara nadmorske visine.

Prostire se na površini većoj od osam miliona kvadratnih metara, pri čemu manji deo Željave pripada susednoj Bosni i Hercegovini.

Veliki i mračni tuneli, bez vodiča ne krećite u obilazak

Aerodrom je najbolje posetiti sa profesionalnim vodičem, sa kojim obilazak traje nešto više od dva sata. Naime, tuneli unutar njega su toliko veliki, složeni i mračni da mnogim posetiocima izazivaju nelagodu, posebno ako krenu sami da ih istražuju. Čitav sistem tunela proteže se duž Plješivice čak 3,5 kilometara.

Njihov sistem je međusobno povezan u obliku slova "M" i ima četiri ulaza/izlaza za avione. Tuneli su takođe bili opremljeni naprednim sistemima za prečišćavanje vazduha i vode, kanalizacijom, strujom i zaštitom od zračenja. Pored toga, svaki metar tunela bio je pokriven kamerama za nadzor.

A, pored onih u kojima su se nalazili avioni, postojali su brojni drugi manji tuneli i prostorije, koji su imali različite funkcije i namene. Komandni centar, kuhinja, svlačionice, rezervoari za gorivo, spavaonice, kancelarije, učionice, skladište oružja i foto-laboratorija su samo neki od njih.

Najveća atrakcioja - avion koji je prevozio padobrance u Drugom svetskom ratu

Naravno, najfotografisaniji motiv Željave je svakako avion Daglas C 47. Svi posetioci su obavezni da se fotografišu pored njega, a zanimljivo je da je korišćen za prevoz padobranaca u Drugom svetskom ratu. Avion je postavljen kao dekoracija prilikom otvaranja baze, a danas jasno signalizira da ste na pravom putu ka aerodromu i tunelima Željava.

Zvanični naziv podzemnog vojnog aerodroma Željava zapravo je bio Objekat Klek 505, a ceo kompleks se može podeliti na tri glavne celine, bazu, piste i pomenute tunele. Na brdu između tunela broj dva i tri izgrađen je i kontrolni toranj, sa kog se, naravno, pratilo svih pet međusobno povezanih pista. A da bi se ceo aerodrom mogao braniti sa zemlje, uz njih je izgrađena i protivvazdušna odbrana. Danas se tri piste nalaze u Hrvatskoj, dok su dve u Bosni i Hercegovini.

Sama baza-kasarna je zapravo bila impresivan kompleks zgrada koje su funkcionisale kao podrška i logistika za najvažniji deo aerodroma, tunele. Kancelarije, spavaonice, kuhinja, mehaničarske radionice, garaže, poligoni za obuku... Sve se nalazilo na samom ulazu u Željavu. Ali osoblje koje je radilo u bazi nije nužno imalo pristup tunelima i pistama.

Naime, sve je bilo podređeno strogoj hijerarhiji i maksimalnom nadzoru, baš kao što zahteva strogo čuvana tajna. Aerodrom Željava je uništen 1992. godine tokom povlačenja Jugoslovenske narodne armije (JNA). Prilikom napuštanja kompleksa, vojska ga je devastirala nizom eksplozija i detonacija u tunelima i na pistama, piše Putni kofer.

A, 2016. godine snimljen je odličan dokumentarni film o Željavi "Hjuston, imamo problem", koji je slovenački reditelj Žiga Virc snimio u koprodukciji sa HBO-om. Bavi se jugoslovenskim svemirskim programom koji je razvijen u tunelima ovog aerodroma, a otkriva i kako ga je Josip Broz Tito prodao američkom predsedniku DŽ. F. Kenediju.

