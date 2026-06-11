Od navedenog iznosa, 1,2 milijarde dinara opredeljeno je za podsticaje po košnici pčela, a raspisivanje javnog poziva za ovu meru očekuje se u narednim danima, u skladu sa Kalendarom podsticaja koji je objavljen prvi put ove godine, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Takođe, još 900 miliona dinara opredeljeno je za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov. Ministarstvo posebno naglašava da su izmenama i dopunama Uredbe obezbeđena i dodatna sredstva u iznosu od 350 miliona dinara za isplatu podsticaja za kvalitetne priplodne prvotelke za 2025. godinu poljoprivrednicima koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim isplatama, zbog grešaka u spiskovima koje su dostavljale glavne odgajivačke organizacije.

Zahvaljujući razumevanju i podršci Ministarstva finansija, koje je izašlo u susret ovom problemu, obezbeđena su neophodna sredstva kako bi svi poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju propisane uslove mogli da dobiju podsticaje, navodi se u saopštenju.

"Ministarstvo nastavlja da oblikuje agrarnu politiku u skladu sa potrebama poljoprivrednih proizvođača, uz odgovorno upravljanje raspoloživim sredstvima i kontinuirano unapređenje poljoprivrede i seoskih područja", poručio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić.

Na današnjoj sednici Vlada Srbije usvojila je i niz drugih dokumenata, odluka i rešenja kojima se obezbeđuje nesmetan rad državnih institucija i organa.

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