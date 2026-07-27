Iako ga većina bez razmišljanja ubaci u obično smeće, reciklaža ovog prirodnog materijala pruža mu potpuno novi život. Pravilnim odlaganjem plute ne samo da smanjujemo količinu otpada, već direktno pomažemo očuvanju životne sredine.

Za razliku od plastike ili metala, prirodna pluta predstavlja izuzetno vredan i ekološki održiv materijal. Dobija se od kore hrasta plutnjaka, drveta koje uglavnom raste na području zapadnog Mediterana, piše Blik, prenosi Blic.

Proces proizvodnje zahteva ogromno strpljenje - drvetu je potrebno čak 25 godina pre prve berbe, dok se kvalitetna pluta pogodna za vinske flaše može skidati tek nakon svakih devet do 12 godina. Zbog tako dugog ciklusa obnove, bacanje plute u komunalni otpad znači čisto traćenje resursa.

Gde odložiti čep od plute?

Običan otpad (mešovito smeće): Najlošiji izbor. Pluta završava na deponiji ili u spalionicama, čime se trajno gubi njena vrednost.

Kanta za biološki otpad: Iako je prirodan materijal, pluti je potrebno izuzetno mnogo vremena da se razgradi u kompostištu, pa uglavnom nije poželjna u standardnim bio-kantama.

Mesta za reciklažu (najbolja opcija): Prirodnu plutu je najbolje sakupljati i odneti na posebne punkte za reciklažu - poput reciklažnih dvorišta, pojedinih vinoteka ili ekoloških sabirnih mesta.

Kada se iskorišćeni čepovi sakupe i pošalju na preradu, oni se mlevenjem pretvaraju u granulat plute. Ovaj materijal ima odlična fizička svojstva i široku primenu:

Građevinarstvo: Koristi se kao vrhunska ekološka toplotna i zvučna izolacija za kućne zidove i podove.

Domaćinstvo i dizajn: Prerađena pluta koristi se za izradu podmetača za posuđe, tabli za poruke, papuča ili umetničkih predmeta.

Pre nego što odvojite čepove za reciklažu, obavezno proverite od kog su materijala napravljeni.

Na tržištu je sve više plastičnih čepova koji samo vizuelno podsećaju na plutu, kao i aluminijumskih navojnih zatvarača. Plastični čepovi idu u kantu za plastičnu ambalažu, aluminijumski u kontejner za metal, dok u sistem reciklaže plute treba slati isključivo čistu, prirodnu plutu.

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