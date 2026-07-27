Ipak, potrošači ne treba uskoro da očekuju značajno pojeftinjenje čokoladnih proizvoda, jer proizvođači pokušavaju da nadoknade ranije gubitke, dok istovremeno menjaju strategiju i okreću se skupljim, premium proizvodima.

Cene kakaoa dostigle su rekordne nivoe zbog loših vremenskih uslova, slabih žetvi i problema u najvećim proizvođačima kakaa u Zapadnoj Africi. Zbog toga su kompanije širom sveta bile prinuđene da povećaju cene čokolade, što je dovelo do pada potrošnje među kupcima.

Kakao pojeftinio, ali posledice još traju

Fjučersi kakaoa trenutno se trguju oko 5.327 dolara po metričkoj toni, što predstavlja pad od oko 34 odsto u odnosu na prošlu godinu. Ipak, to je i dalje znatno više nego ranijih godina, kada se cena ove sirovine uglavnom kretala između 2.000 i 3.000 dolara po toni.

Krajem 2024. godine kakao je dostigao gotovo neverovatnih 12.000 dolara po metričkoj toni, što je bio istorijski rekord i snažan udar na proizvođače čokolade.

Najveći proizvođači, među kojima su Barry Callebaut, Lindt i Nestle, navodili su upravo visoke cene kakaoa kao jedan od glavnih razloga za pad profitabilnosti.

Kompanija Lindt saopštila je da je povećanje cena proizvoda od 11,8 odsto dovelo do pada prodaje čokolade za 7,5 odsto, jer su kupci počeli manje da kupuju.

"Rekordne cene kakaa zahtevale su neviđena povećanja cena u celoj industriji, dok su geopolitička neizvesnost, inflacija i slabije raspoloženje potrošača dodatno opteretili potražnju", rekao je izvršni direktor kompanije Lindt Adalbert Lehner, piše Si-En-Bi-Si (CNBC).

On je dodao da su dodatni problem predstavljali sukobi na Bliskom istoku, koji su uticali na turističke tokove i prodaju čokolade na međunarodnim tržištima.

Prodaja čokolade pala, ali kompanije traže novi put

Najveći svetski dobavljač čokolade i kakaa, Barry Callebaut, naveo je da su globalni potrošači u trećem kvartalu kupovali 4,4 odsto manje čokolade nego u istom periodu prošle godine.

Ipak, kompanija je uspela da poveća ukupni obim prodaje za 5,7 odsto, što je prvi pozitivan rezultat posle više od dve godine.

Istovremeno, globalna prodaja kakaa povećana je za 18 odsto, nakon ranije korekcije tržišta.

Ni Nestle nije ostao pošteđen problema. Kompanija je saopštila da su visoke cene kakaoa i kafe uticale na pad osnovnog operativnog profita u prvoj polovini godine za 2,8 odsto. Konditorski proizvodi čine oko 9,7 odsto ukupne prodaje Nestlea.

Kompanija očekuje da će pad cena kakaoa vremenom pomoći oporavku profitnih marži.

Zašto je kakao toliko poskupeo?

Glavni razlog skoka cena bile su loše žetve u zemljama Zapadne Afrike, posebno u Obali Slonovače i Gani, državama koje zajedno proizvode oko 60 do 70 odsto svetskog kakaoa.

Probleme su dodatno pogoršali vremenski uslovi povezani sa fenomenom El Ninjo, koji donosi više temperature, sušu i nepravilne padavine.

Prema analizi dr Tanje Lander, istraživačice Programa za budućnost hrane na Oksfordskoj školi Martin, snažan El Ninjo uticao je na smanjenje prinosa kakaoa u ključnim proizvodnim regionima.

Klimatske promene i rast prosečnih temperatura takođe predstavljaju sve veći problem za proizvođače, jer kakao zahteva specifične uslove za uzgoj.

Hoće li čokolada pojeftiniti?

Iako se očekuje stabilizacija tržišta kakaoa, stručnjaci upozoravaju da se niže cene sirovine neće odmah preliti na police prodavnica.

Proizvođači su tokom perioda rekordnih cena morali da povećaju maloprodajne cene kako bi zaštitili poslovanje, a sada pokušavaju da zadrže deo tih marži.

Umesto velikog snižavanja cena, kompanije se okreću novim strategijama – od premium proizvoda do proizvoda koji postaju viralni na društvenim mrežama.

"Dubai čokolada" postala novi hit

Lindt je krajem 2024. godine lansirao čokoladu inspirisanu popularnim trendom "Dubai čokolade", koji je postao viralan na društvenim mrežama.

Ovaj potez pokazao je koliko internet trendovi mogu da utiču na prodaju. Čokoladu u tom stilu sada nude i veliki trgovci poput Volmarta, Trader Joe's-a, Shake Shacka i Harrods-a.

Izvršni direktor Lindta Adalbert Lehner rekao je da kompanija planira dodatna ulaganja u društvene mreže kako bi povezala promociju, interesovanje kupaca i kupovinu.

"Uspeh našeg lansiranja čokolade u Dubai stilu pokazao je rastuću moć društvenih mreža u stvaranju svesti, angažovanja i potražnje za brendovima", rekao je Lehner.

Čokoladni giganti menjaju taktiku

Sličan pravac najavio je i Nestle. Iz kompanije su poručili da planiraju veća ulaganja u digitalni marketing i saradnju sa influenserima kako bi se približili mlađim potrošačima.

"Više digitalno, više društveno, više organski, više zabavno. To je način na koji mlađi potrošači komuniciraju sa svetom", rekao je izvršni direktor Nestlea Filip Navratil.

Kompanije Barry Callebaut i Lindt sada se sve više fokusiraju na premium segment tržišta - skuplje proizvode višeg kvaliteta, specijalne ukuse i gurmansku čokoladu.

Lindt je već počeo selektivno da snižava cene na pojedinim tržištima, poput Nemačke i Švajcarske, posebno uoči božićne sezone, dok Barry Callebaut i Nestle za sada nisu najavili šire snižavanje cena.

Zaključak industrije je jasan – iako kakao više nije na rekordnim nivoima, čokolada će verovatno još neko vreme ostati skupa. Proizvođači se umesto velikog pojeftinjenja okreću novim formatima, luksuznim proizvodima i trendovima koji mogu da privuku kupce spremne da plate više.

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