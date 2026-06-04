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Važna promena za firme i preduzetnike od 8. juna - APR uvodi nove ocene boniteta

Za hiljade privrednih društava, preduzetnika i ustanova u Srbiji od ponedeljka, 8. juna, počinje da važi nova ocena boniteta koju objavljuje Agencija za privredne registre (APR).

Autor:  Dubravka Jovanović
04.06.2026.11:03
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Važna promena za firme i preduzetnike od 8. juna - APR uvodi nove ocene boniteta
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Iako se na prvi pogled može učiniti da je reč o administrativnoj promeni, bonitet i skoring predstavljaju jedan od ključnih pokazatelja finansijskog zdravlja kompanija. Upravo na osnovu tih podataka banke, poslovni partneri, investitori i dobavljači procenjuju pouzdanost preduzeća sa kojim planiraju saradnju, prenosi Kurir.

Stižu novi skoring izveštaji

APR je saopštio da će usluge boniteta zasnovane na redovnim godišnjim finansijskim izveštajima za 2025. godinu biti dostupne od 8. juna.

Istovremeno, prestaće da važi dosadašnji skoring koji je bio zasnovan na finansijskim pokazateljima iz perioda od 2020. do 2024. godine.

Nova ukupna ocena boniteta, odnosno skoring, biće obračunata na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za period od 2021. do 2025. godine.

Za mnoge firme upravo ovaj dokument može biti presudan prilikom pregovora sa bankama, konkurisanja za kredite, učestvovanja na tenderima ili sklapanja novih poslovnih ugovora.

Šta sadrže izveštaji o bonitetu?

Izveštaji o bonitetu izrađuju se za privredna društva, ustanove i preduzetnike i sadrže podatke iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za poslednje tri poslovne godine, odnosno za period od 2023. do 2025. godine.

Sa druge strane, skoring izveštaji predstavljaju širu procenu poslovanja i izrađuju se na osnovu podataka za poslednjih pet godina, a najmanje za tri izveštajna perioda.

APR upozorava: Proverite status finansijskih izveštaja

Iz APR-a savetuju korisnicima da pre naručivanja bonitetnih ili skoring izveštaja provere da li je finansijski izveštaj za 2025. godinu objavljen kao potpun i računski tačan.

Ukoliko izveštaj još nije objavljen, potrebno je proveriti da li je dostavljen APR-u i u kojoj se fazi nalazi njegova obrada.

Posebno je važno da firme koje su dobile primedbe na dostavljene finansijske izveštaje blagovremeno otklone nedostatke. Tek nakon toga izveštaji mogu biti javno objavljeni i uključeni u obračun boniteta i skoringa.

Zašto je bonitet važan?

U poslovnom svetu bonitet je mnogo više od običnog administrativnog podatka. Dobra ocena boniteta često olakšava dobijanje kredita, produžene rokove plaćanja kod dobavljača i sklapanje novih poslovnih partnerstava.

Zbog toga mnoge kompanije sa velikom pažnjom prate svaku novu objavu APR-a, jer upravo bonitet može biti jedan od faktora koji utiče na njihov položaj na tržištu i mogućnosti za dalji razvoj.

APR je podsetio da su usluge boniteta dostupne elektronskim putem preko sistema za eNaručivanje izveštaja i potvrda, kao i podnošenjem zahteva lično ili poštom.

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APR preduzetnici Izveštaj firme

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