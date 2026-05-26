Dizajn inspirisan pedesetim godinama postao je profitabilan trend, pa se obični kućni aparati prodaju kao luksuz.

Čovek po imenu Smeg to odlično zna, jer je zaradio milione na retro nostalgiji prodajom običnih frižidera i tostera po dvostruko većim cenama od uobičajenih, samo zato što izgledaju kao da su izašli iz kuhinje iz 50-ih.

U Hrvatskoj, među najpopularnijim predmetima iz bivše Jugoslavije su oni koji nestaju čim se pojave na Njuškalu. Jedan takav predmet ponovo je postao hit na internetu, a to je legendarna zidna kuhinjska vaga Gorenje, koja je nekada bila gotovo nezaobilazni deo svake kuhinje u Jugoslaviji.

Fotografije prepoznatljive vage iz 80-ih izazvale su lavinu komentara na društvenim mrežama. Mnogi korisnici pišu da je i danas koriste, dok mlađa generacija priznaje da ne razume kako uređaj zapravo funkcioniše.

Rade već 50 godina

Jedan korisnik je pitao da li vaga meri tako što se hrana stavlja direktno u mali poklopac, što je odmah pokrenulo diskusiju među starijima, koji su objasnili da se posuda može odvojiti od same vage. Međutim, najveći broj komentara nije se odnosio samo na način korišćenja, već i na sećanja na nekadašnje kuhinje.

Mnogi su pisali da gotovo da nema domaćinstva bez takve vage, uz obavezni mlin za kafu, fen za kosu i druge uređaje karakteristične za bivšu Jugoslaviju.

Brojni korisnici tvrde da njihove vage i danas rade jednako precizno kao i pre nekoliko decenija.

Neki kažu da ih koriste od 1970-ih, dok drugi kažu da njihova vaga i dalje visi na zidu i redovno se koristi za merenje sastojaka za ručak, kolače i torte.

Rasprodaja nekorišćenih

"Još uvek je na zidu, najbolja vaga", samo je jedan od komentara.

Mnogi su pitali gde mogu da kupe ovu vagu jer se ispostavilo da je mnogo boljeg kvaliteta od današnjih, piše Dnevno.hr

Na Njuškalu se prodaje potpuno nova i nekorišćena za 100 evra, dok se polovne mogu naći i za 15 evra.

