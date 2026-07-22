Šta će biti sa detetom ako se roditelju nešto dogodi - dokument može sprečiti velike probleme

Ipak, mnogi ovu temu izbegavaju, sve dok ne dođe trenutak kada više nema vremena za dogovor i pripremu.

Poznata nemačka advokatica za porodično i krivično pravo Sandra Ginter objašnjava da pisana izjava o starateljstvu može biti jedan od najvažnijih koraka koje roditelji mogu da preduzmu kako bi zaštitili dete i izbegli pravnu neizvesnost i porodične sukobe, piše Fenix.

Šta se dešava sa detetom ako jedan roditelj premine?

U slučaju iznenadne smrti jednog roditelja, pitanje starateljstva zavisi od toga ko je do tada imao roditeljsko pravo.

Ako oba roditelja imaju zajedničko starateljstvo

Ukoliko su oba roditelja imala zajedničko starateljstvo, nakon smrti jednog roditelja briga o detetu uglavnom automatski prelazi na drugog roditelja.

U većini slučajeva nije potrebna posebna odluka suda.

Ako je jedan roditelj imao samostalno starateljstvo

Ako je preminuli roditelj bio jedini koji je imao pravo starateljstva, sud prvo proverava da li drugi biološki roditelj može da preuzme brigu o detetu.

Ako ne postoje okolnosti koje bi ugrozile dobrobit deteta, starateljstvo se obično dodeljuje drugom roditelju.

Kada sud određuje staratelja?

Ukoliko postoje ozbiljni razlozi zbog kojih drugi roditelj ne može da brine o detetu, sud može imenovati drugog staratelja.

To mogu biti bliski članovi porodice, poput bake, deke, tetke, ujaka ili druge osobe od poverenja.

Šta ako dete ima jaču vezu sa očuhom ili novim partnerom roditelja?

U praksi postoje i složene situacije kada dete ima snažnu emotivnu vezu sa osobom koja mu nije biološki roditelj.

Na primer, dete može godinama živeti sa majkom i njenim novim partnerom, koji mu postane važna figura u životu.

Advokatica Sandra Ginter navodi slučaj iz svoje prakse u kojem je majka dvanaestogodišnjeg dečaka preminula od raka dojke.

Dečak je od malih nogu živeo sa majkom i njenim partnerom, ali je nakon njene smrti mogao da ostane sa njim samo zato što se biološki otac sa tim pismeno saglasio.

Pravni sistem ipak prvenstveno štiti prava bioloških roditelja i sama činjenica da dete ima snažnu vezu sa novim partnerom preminulog roditelja nije dovoljna da se drugom biološkom roditelju oduzme pravo na dete.

Kako roditelji mogu unapred da odrede kome žele da povere dete?

Roditelji mogu da napišu izjavu o starateljstvu kojom izražavaju svoju želju ko bi trebalo da brine o detetu ukoliko se njima nešto dogodi.

Ovaj dokument može pomoći da se izbegnu dugotrajni sporovi i dodatni stres za dete.

Kako treba da izgleda izjava o starateljstvu?

Da bi dokument imao pravnu težinu, važno je nekoliko stvari:

1. Mora biti napisan rukom

Izjava treba da bude vlastoručno napisana, sa jasno navedenim datumom i potpisom roditelja.

2. Treba navesti konkretnu osobu

Roditelj treba jasno da napiše ime i prezime osobe kojoj bi želeo da poveri brigu o detetu.

3. Pre toga razgovarati sa tom osobom

Važno je da osoba koju roditelj odabere bude upoznata sa tom željom i da prihvata odgovornost.

4. Konačnu odluku ipak donosi sud

U slučaju smrti oba roditelja, sud razmatra njihovu poslednju izjavu i proverava da li je predloženo rešenje najbolje za dete.

Najvažniji kriterijum uvek je dobrobit deteta.

"To nije izraz straha, već odgovornosti prema detetu"

Sandra Ginter ističe da izjava o starateljstvu nije znak straha, već način da roditelji pokažu odgovornost.

"Pismeno beleženje sopstvene volje traje svega nekoliko minuta, a detetu u najtežem trenutku može da uštedi porodične sukobe, neizvesnost i dodatnu traumu", poručuje advokatica.

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