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Karijera

Živeo je u automobilu, danas je milijarder - svako jutro radi jednu stvar koja mu je promenila život

Sa 35 godina nije imao novac, posao ni krov nad glavom. Danas ima milijarde, a tvrdi da uspeh nije počeo od velikih odluka, već od navika koje i dalje svakodnevno praktikuje.

Autor:  Dubravka Jovanović
11.06.2026.13:54
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Živeo je u automobilu, danas je milijarder - svako jutro radi jednu stvar koja mu je promenila život
Foto: Shutterstock/ Studio Romantic
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Dok mnogi veruju da su za uspeh potrebni bogato poreklo, veze ili velika početna ulaganja, životna priča američkog milijardera Džona Pola DeDžorije pokazuje potpuno drugačiji put.

Kada je 1980. godine pokretao svoj prvi veliki biznis, imao je 35 godina i živeo je u automobilu na ulicama Los Anđelesa. Inflacija je bila visoka, ekonomija u krizi, a kredite je bilo gotovo nemoguće dobiti. Mnogi su mu govorili da je nemoguće uspeti bez novca.

Ipak, nije odustao.

Danas iza sebe ima kompanije vredne milijarde dolara i status jednog od najuspešnijih preduzetnika svoje generacije. Ali ono što mnoge iznenadi nije njegova poslovna priča, već način na koji i dalje živi, prenosi Business insider.

Dan počinje zahvalnošću, a ne telefonom

Dok većina ljudi odmah posegne za mobilnim telefonom čim otvori oči, DeDžorija prvo popije čašu vode, a zatim nekoliko minuta provede u tišini.

Svako jutro zahvaljuje na životu, zdravlju i novim prilikama.

Kako kaže, upravo mu je ta navika pomogla da ostane smiren i fokusiran čak i u najtežim trenucima, kada nije znao kako će preživeti naredni mesec.

„Kada si zahvalan na onome što imaš, mnogo lakše vidiš prilike koje su ispred tebe“, jedna je od njegovih životnih filozofija.

Ne koristi imejl i nema svoj računar

U vremenu kada ljudi dnevno provedu sate pred ekranima, DeDžorija i dalje funkcioniše gotovo starinski.

Nema sopstveni računar, ne koristi imejl adresu i radije će nekome napisati pismo ili ga pozvati telefonom nego poslati poruku.

Veruje da su lični odnosi i dalje najvredniji kapital koji čovek može da izgradi.

Jednostavne navike koje nikada nije promenio

Iako raspolaže bogatstvom koje mu omogućava gotovo sve, njegov svakodnevni život nije preterano luksuzan.

Dan započinje vodom, kratkom meditacijom i vežbanjem. Jede umereno, često ustaje od stola pomalo gladan i trudi se da održava rutinu bez obzira na poslovne obaveze.

Njegovo pravilo je jednostavno:

"Ne tražiti sreću u stvarima koje posedujete, već u načinu na koji živite".

Najveća lekcija koju je naučio

Možda najzanimljiviji deo njegove priče nije milijarderski uspeh, već odgovor na pitanje koje mu ljudi često postavljaju.

Da može da se vrati u prošlost, šta bi promenio?

Njegov odgovor je kratak:

"Ništa".

Veruje da su ga upravo neuspehi, odbijanja i teški periodi oblikovali više nego uspesi.

Da nije bilo dana kada je spavao u automobilu, možda nikada ne bi naučio koliko su upornost, disciplina i vera u sebe važni.

Poruka koja danas inspiriše milione

U vremenu kada mnogi traže brza rešenja i instant uspeh, njegova priča podseća da najveće promene često počinju malim koracima.

Jedna dobra odluka dnevno.

Jedna navika koja se ponavlja.

Jedan pokušaj više onda kada svi drugi odustanu.

Jer ponekad je razlika između neuspeha i uspeha upravo u tome da nastavite kada vam svi govore da ne možete.

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Novac posao milioner

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