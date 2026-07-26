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Karijera

Najtraženije zanimanje u Srbiji - 1.300 slobodnih radnih mesta

Poslodavci u Srbiji su u junu tražili 15.929 radnika, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

Autor:  Stanko Stamenković
26.07.2026.08:26
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Najtraženije zanimanje u Srbiji - 1.300 slobodnih radnih mesta
Foto: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock.com
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Najtraženiji su bili elektroenergetski operateri, za koje je oglašeno 1.300 slobodnih radnih mesta.

Slede bravari sa ponudom 765 radnih mesta, dok su se nekada najtraženiji programeri našli na trećem mestu, sa 512 oglasa. 

Traženi su i čistači prostorija kao što su hoteli, kancelarije i slično, sa 410 slobodnih radnih mesta, zatim tesari, armirači, zidari, kao i manuelni radnici u industriji, za visokogradnju kao i niskogradnju.

Među traženim zanimanjima našli su se i krupijei sa 300 oglašenih slobodnih radnih mesta.

Mašinski inženjeri za koje je raspisan 121 oglas za posao, jedini su inženjeri koji su se mogli pohvaliti trocifrenom ponudom radnih mesta.

Ostali inženjeri bili su znatno manje traženi pa je za inženjere elektroničare za informacioni inženjering raspisano devet oglasa, elektroinženjere osam, inženjere elektrotehnike sedam, a za inženjere elektroničare i inženjere bezbednosti i zdravlja na radu samo po tri oglasa.

Gledano po regionima, najviše radnika u junu je traženo u Beogradskom regionu, 6.792, a na drugom mestu je Region Šumadije i Zapadne Srbije gde je traženo 4.776 radnika.

Sledi Vojvodina sa 2.647 ponuda, dok je najmanja tražnja zabeležena u Regionu Južne i Istočne Srbije gde su poslodavci oglasili 1.438 slobodnih radnih mesta.

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