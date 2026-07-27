Granica siromaštva je 580 evra, što bi značilo da većina penzionera u Crnoj Gori ima primanja ispod granice siromaštva.

Prema podacima Penzijsko-invalidskog fonda dostavljenim podgoričkom Danu, penziju do iznosa prosečne penzije, (uključujući i najnižu penziju) prima ukupno 83.228 penzionera.

Prema istim podacima, penziju koja je veća od državnog proseka u Crnoj Gori prima 35.095 penzionera.

"Fond PIO Crne Gore isplaćuje 132.524 korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koji su to pravo ostvarili shodno Zakonu o PIO ili primenom međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju zaključenim od strane Crne Gore. Navedeni broj obuhvata 121.501 korisnika prava u Crnoj Gori i 11.023 korisnika prava u inostranstvu. Od ukupnog broja korisnika prava u Crnoj Gori, 118.323 su penzioneri, a 3.178 su korisnici ostalih prava iz PIO (telesno oštećenje, tuđa pomoć i nega, naknada invalidima rada, dodatak na spomenicu). Van Crne Gore isplaćuju se 10.959 korisnika penzije i 64 korisnika ostalih prava. Broj penzionera u junu 2026. godine, u odnosu na decembar 2025. godine, uvećan je za 0,30 odsto", navodi iz PIO fonda.

Za sada se ostvarenje prihoda, kao i izvršenje rashoda, kreće u okviru planiranih za ovu godinu, naveli su iz Fonda, piše Tanjug.

"Očekujemo da će se prihodi od doprinosa u mesecima koji slede ostvariti u većem iznosu ili barem na nivou ostvarenih u prošloj godini. Ako bi se naše projekcije ostvarile, došlo bi do povoljnijeg odnosa izvornih prihoda, tj. prihoda od doprinosa i opštih prihoda budžeta (deficita) i to bi, po našem mišljenju, iznosilo oko 50 odsto u odnosu na prošlu godinu kada je učešće prihoda od doprinosa iznosilo 44 odsto. Svesni smo da to nije povoljan odnos, ali on se kreće u okviru planiranog u Strategiji makroekonomske fiskalne politike Vlade Crne Gore", naveli su iz Fonda PIO.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.