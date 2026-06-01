Herbert Dis nije nestao iz sveta mobilnosti nakon što je napustio Folksvagen, već se samo preselio na polja. Bukvalno.

Bivši izvršni direktor Folksvagena pokrenuo je novu kompaniju, DIESS E-Agrartechnik AG, sa sedištem u Minhenu, koja najavljuje novi električni traktor srednje klase za 2027. godinu.

Na prvi pogled, projekat zvuči kao neobičan zaokret za čoveka koji godinama gura Folksvagen ka elektrifikaciji automobila, ali zapravo ima veoma jasnu logiku. Poljoprivredi su potrebne mašine sa nižim troškovima rada, a električni pogon može imati smisla ovde gde su dnevne rute, zadaci i punjenje predvidljiviji nego u drumskom saobraćaju.

Dis najavljuje "revolucionarni električni traktor srednje klase" namenjen poljoprivrednicima i komunalnim službama. Prema početnim informacijama, traktor bi trebalo da bude konkurentan dizel modelima, ali sa 50 odsto nižim troškovima rada. Ovo je najvažnija figura u celoj priči, jer kupci traktora ne kupuju imidž i ekologiju, već radne alate.

Ako električni model može da smanji troškove energije, održavanja i servisa, ima argument koji prevazilazi ekološko marketing. Ključna tehnička ideja su zamenljive baterije. Umesto dugog čekanja na punjenje, ispražnjeni baterijski paket treba zameniti napunjenim, što bi omogućilo rad tokom celog dana, čak i u smenama.

Dis govori o mogućnosti rada 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, što je posebno važno za poljoprivredne špiceve ​​sezone i komunalne radove. Električni traktor bez takvog rešenja bi imao očigledan problem, jer ako mašina mora da se zaustavi na nekoliko sati da bi se napunila, njena prednost u troškovima brzo isparava.

Novi traktor bi trebalo da bude veoma prilagodljiv. Najavljuje se širok spektar priključaka, uključujući kosilice, utovarivače i zimsku opremu, što pokazuje da Dis ne cilja samo na klasične poljoprivrednike, već i na komunalna preduzeća, održavanje javnih površina i gradske radove.

U takvim uslovima, električni pogon ima dodatnu prednost: manje buke i lokalno nulte emisije, što je važno pri radu u naseljima, parkovima, kampusima ili industrijskim zonama. Još uvek nema mnogo tehničkih podataka. Prvi renderi prikazuju traktor sa zatvorenom kabinom, velikim gumama, bočnim stepenicima, pokretnim blatobranima i svetlosnim elementima u obliku slova U.

Dis tvrdi da će model biti visokog kvaliteta, ali atraktivne cene. Takođe pominje buduće solarne stanice za punjenje i autonomni rad. Novi projekat, međutim, nije potpuno iznenađenje. Još 2021. godine, dok je Dis vodio kompaniju, Folksvagen je pokrenuo projekat GenFarm, fokusiran na električne traktore za afričke farme, piše Jutarnji.hr/autoklub

I tamo su ključne ideje bile zamenljive baterije i solarno punjenje, sličan koncept koji se sada pokušava pretvoriti u komercijalni proizvod za šire tržište. Nova kompanija takođe najavljuje saradnju sa neimenovanim, etabliranim proizvođačem poljoprivrednih mašina, što bi moglo biti ključno. U svetu traktora, poverenje, servisna mreža i dostupnost delova često su jednako važni kao i sam pogon.

