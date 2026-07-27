Planirate putovanje? Ove destinacije nisu deo EES sistema i ulazak je jednostavniji

Novi EES (Entry/Exit System), koji se postepeno uvodi na spoljnim granicama Šengenskog prostora, od putnika iz zemalja van Šengena, uključujući i Srbiju, pri prvom ulasku zahteva biometrijsku registraciju – fotografisanje lica i uzimanje otisaka prstiju.

Na pojedinim aerodromima i graničnim prelazima ova procedura već je dovela do višesatnih čekanja, dok pojedine evropske države još uvek nisu deo sistema, pa se u njih ulazi po dosadašnjim pravilima.

Ako želite da izbegnete dodatne procedure i potencijalne gužve na granici, ovo su destinacije koje vredi uzeti u obzir.

Kipar

Iako je članica Evropske unije, Kipar nije deo Šengenskog prostora, pa se na ulasku ne primenjuje EES sistem.

Pored poznatih letovališta poput Larnake, Limasola i Aja Nape, ostrvo nudi bogato kulturno nasleđe, antičke lokalitete u Pafosu i planinski masiv Troodos za ljubitelje prirode.

Irska

Irska ima poseban status u okviru Evropske unije i nije deo Šengena, zbog čega putnici ne prolaze kroz EES proceduru.

Pored Dablina, Glveja i Korka, ova destinacija poznata je po spektakularnoj ruti Wild Atlantic Way i liticama Moher.

Moldavija

Za one koji žele da otkriju manje poznate evropske destinacije, Moldavija nudi potpuno drugačije iskustvo.

Tri sata čekanja na granici - kolone sve duže, novi evropski sistem EES usporio putnike, više o tome pročitajte OVDE.

Pored Kišinjeva, poznata je po vinskoj tradiciji i podrumu Mileștii Mici, jednom od najvećih na svetu.

Zemlje regiona

Građani Srbije i dalje mogu bez novih procedura da putuju u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Severnu Makedoniju.

Ove zemlje nisu deo Šengenskog prostora, pa se na njihovim granicama ne primenjuje EES sistem. Dodatna pogodnost jeste što je za ulazak dovoljna važeća lična karta.

U kojim zemljama važi EES sistem?

Novi sistem primenjuje se u ukupno 29 država Šengenskog prostora, među kojima su Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Italija, Francuska, Nemačka, Španija, Portugalija, Slovenija, Rumunija, Poljska, Švedska, Švajcarska i druge članice Šengena.

Šta je sa ostrvima?

EES sistem ne važi na francuskim prekomorskim teritorijama, Grenlandu, Farskim Ostrvima, kao ni na holandskim karipskim ostrvima Aruba i Kurasao.

Sa druge strane, Kanarska ostrva, Madeira, Azori, Seuta i Melilja deo su Šengenskog prostora, pa se i na njima primenjuju nova pravila ulaska.

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