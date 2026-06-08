Na azijskim berzama su u ponedeljak cene akcija tehnoloških kompanija oštro pale, kao i u petak na Volstritu, dok su cene nafte porasle zbog rasta tenzija na Bliskom istoku.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih akcija bio je u 7.00 časova u minusu gotovo 2 odsto. Cene akcija u Australiji, Indiji, Šangaju, Hong Kongu, Japanu i Južnoj Koreji pale su između 0,7 i 4,2 odsto.

Na samom početku trgovanja južnokorejski Kospi indeks potonuo je 8 odsto, ali su kasnije gubici delimično ublaženi, piše Poslovni.

PHLX indeks poluprovodnika pao više od 10 odsto

Pod najvećim pritiskom našle su se tehnološke akcije, kao i u petak na Volstritu, kada je taj sektor u proseku potonuo 5,8 odsto.

Najviše su pale akcije proizvođača čipova - Nvidije, Intela i Broadcoma, pa je PHLX indeks sektora poluprovodnika potonuo više od 10 odsto, što predstavlja najveći jednodnevni pad od marta 2020. godine.

Sa tržišta je izbrisano više od 1.000 milijardi dolara vrednosti.

Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq pali su u petak između 1,35 i 4,2 odsto. Za S&P 500 to je bio prvi nedeljni gubitak nakon devet nedelja rasta.

172.000 novih radnih mesta ugasilo nade u smanjenje kamata

Oštar pad tržišta u petak usledio je nakon boljih nego očekivanih pokazatelja sa američkog tržišta rada.

Broj zaposlenih u maju porastao je za 172.000 - gotovo dvostruko više nego što se očekivalo, dok je stopa nezaposlenosti ostala na 4,3 odsto.

Taj podatak pokazuje da je tržište rada u dobroj formi, ali i da nema potrebe za smanjenjem kamatnih stopa, čemu su se investitori nadali.

Naprotiv, kako se zbog Bliskog istoka cene nafte održavaju na povišenim nivoima, raste inflacija pa će Fed verovatno krajem godine morati da poveća kamatne stope.

"Ključno pitanje je da li je ovo zdrava pauza nakon devet nedelja rasta ili je tržište dostiglo vrhunac. Predstoje i javne ponude akcija SpaceX-a i Anthropica - da li treba napraviti mesta za nove akcije ili preispitati njihove valuacije?", rekao je Bob Sevidž, strateg u BNY.

Izrael napao Bejrut, Iran odgovorio, Brent skočio 4,25 odsto

U nedelju uveče Izrael je napao predgrađe Bejruta - prvi put otkako su Sjedinjene Američke Države najavile mirovni plan za Liban.

Iran je ispalio projektile na izraelske ciljeve, a Izrael je uzvratio napadima na Iran, dovodeći u pitanje pregovore o okončanju sukoba.

Zbog rasta tenzija, cene nafte su naglo porasle.

Cena Brent nafte skočila je 4,25 odsto, na 97,05 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta poskupela 4,22 odsto, na 94,40 dolara po barelu.

Na valutnim tržištima dolarov indeks kreće se oko 100,5 poena, gotovo na istom nivou kao u petak.

Evro je blago ojačao i dostigao vrednost od 1,1530 dolara.

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