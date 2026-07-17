Iako su rezultati za drugi kvartal uglavnom ispunili prognoze, investitore je zabrinulo usporavanje rasta kompanije.

Prognoza ispod očekivanja tržišta

Netfliks očekuje da će u periodu od jula do septembra ostvariti prihod od 12,86 milijardi dolara i zaradu od 82 centa po akciji.

Analitičari koje prati kompanija LSEG očekivali su prihod od 13 milijardi dolara i zaradu od 84 centa po akciji, zbog čega je tržište negativno reagovalo.

Rezultati za drugi kvartal ispunili očekivanja

Kompanija je u drugom kvartalu ostvarila prihod od 12,56 milijardi dolara, dok je zarada po akciji iznosila 80 centi.

Iz Netfliksa poručuju da i dalje očekuju ostvarenje godišnjih finansijskih ciljeva i ocenjuju da poslovanje ostaje stabilno.

Zašto su akcije pale?

Pad akcija odražava rastuću zabrinutost investitora da Netfliks ulazi u fazu sporijeg rasta nakon godina snažnog povećanja broja pretplatnika.

Zbog toga kompanija ubrzano razvija nove izvore prihoda kroz:

oglašavanje,

prenose uživo,

razvoj video-igara,

primenu generativne veštačke inteligencije u produkciji sadržaja.





Više od 325 miliona pretplatnika

Netfliks trenutno ima više od 325 miliona pretplatnika, ali se suočava sa sve jačom konkurencijom kompanija poput Diznija, kao i platformi Jutjub i TikTok.

Kompanija očekuje da će prihod od oglašavanja do kraja godine dostići tri milijarde dolara, dok je generativna veštačka inteligencija već korišćena na oko 300 naslova, uglavnom u postprodukciji sadržaja.

Netfliks je ranije prestao da objavljuje kvartalne podatke o broju pretplatnika, navodeći da su za procenu poslovanja važniji prihodi i operativna dobit nego sam broj korisnika.

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