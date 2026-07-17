Iako su rezultati za drugi kvartal uglavnom ispunili prognoze, investitore je zabrinulo usporavanje rasta kompanije.
Prognoza ispod očekivanja tržišta
Netfliks očekuje da će u periodu od jula do septembra ostvariti prihod od 12,86 milijardi dolara i zaradu od 82 centa po akciji.
Analitičari koje prati kompanija LSEG očekivali su prihod od 13 milijardi dolara i zaradu od 84 centa po akciji, zbog čega je tržište negativno reagovalo.
Rezultati za drugi kvartal ispunili očekivanja
Kompanija je u drugom kvartalu ostvarila prihod od 12,56 milijardi dolara, dok je zarada po akciji iznosila 80 centi.
Iz Netfliksa poručuju da i dalje očekuju ostvarenje godišnjih finansijskih ciljeva i ocenjuju da poslovanje ostaje stabilno.
Zašto su akcije pale?
Pad akcija odražava rastuću zabrinutost investitora da Netfliks ulazi u fazu sporijeg rasta nakon godina snažnog povećanja broja pretplatnika.
Zbog toga kompanija ubrzano razvija nove izvore prihoda kroz:
- oglašavanje,
- prenose uživo,
- razvoj video-igara,
- primenu generativne veštačke inteligencije u produkciji sadržaja.
Više od 325 miliona pretplatnika
Netfliks trenutno ima više od 325 miliona pretplatnika, ali se suočava sa sve jačom konkurencijom kompanija poput Diznija, kao i platformi Jutjub i TikTok.
Kompanija očekuje da će prihod od oglašavanja do kraja godine dostići tri milijarde dolara, dok je generativna veštačka inteligencija već korišćena na oko 300 naslova, uglavnom u postprodukciji sadržaja.
Netfliks je ranije prestao da objavljuje kvartalne podatke o broju pretplatnika, navodeći da su za procenu poslovanja važniji prihodi i operativna dobit nego sam broj korisnika.
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