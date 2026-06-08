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Spisak automobila koji su najkvalitetniji posle pređenih 100.000 kilometara

Nemački automobilski magazin Auto Bild ima retku priliku da isprobava automobile na maraton testovima od 100.000 km. 

Autor:  Stanko Stamenković
08.06.2026.13:32
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Spisak automobila koji su najkvalitetniji posle pređenih 100.000 kilometara
Foto: PV productions / Shutterstock.com
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Sada ima veliku bazu vozila koja su prošla zahtevan tretman, a objavljeni su najbolji modeli s najmanje kvarova. Automobili se voze u svim vremenskim uslovima, na kratkim putovanjima kao i na autoputevima. Rezultat nije samo tehnička procena, već sveobuhvatna i pouzdana slika.

Sledeći modeli su bili impresivni i postigli su najvišu ocenu. Ne samo da su pokazali visok kvalitet i pouzdanu tehnologiju, već su pokazali i samo minimalne slabosti u svakodnevnoj upotrebi i tokom rastavljanja! Dakle, najbolji je nakon 100.000 km bio Audi A3 Sportback g-tron, testiran 2017. godine. On je dobio ocenu 1+ (po nemačkoj terminologiji, najbolje ocene od 1 do najlošije ocene 5). Audi nije imao nijednu grešku, piše Autoblog.

Sledi s ocenom 1+ BMW M3, testiran 2023. godine, s ručnim menjačem i karbonsko keramičkim kočnicama.

Na trećem mestu je Audi A4 Avant TFSI ultra iz 2019. godine s ocenom 1 (svi sledeći modeli takođe imaju ocenu 1) bez većih problema.

Sledi Audi A6 Avant 40 TDI (2021.), osim parkirnog senzora koji je stalno aktivirao poruke o grešci, nije bilo kvarova.

BMW Z4 sDrive 30i (2021.) je završio test izdržljivosti praktično bez habanja ili komplikacija. Nikada nije zahtevao neplanirane posete servisa tokom celog perioda. Čak ni rastavljanje pod strogim nadzorom DEKRE nije otkrilo ni nedostatke ni značajno trošenje.

Seat Ateca 1,4 Eco TSI Style (2020.) – nakon vožnji na duge staze, nekoliko vozača se žalilo na bolove u leđima i utrnulost zadnjice. To je rezultiralo kaznenim bodom, narušavajući inače izuzetne i besprekorne performanse.

VW T-Cross 1,0 TSI (2023.) prešao je 100.000 kilometara bez ijednog kvara ili nedostatka. Tokom završnog pregleda uočen je lagani braon film na prednjoj i zadnjoj osovini, koji, kao bezopasna površinska korozija, nije uticao na performanse T-Crossa. Motor, menjač, ​​kvačilo – sve u savršenom radnom stanju.

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