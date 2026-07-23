Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 18,77 milijardi evra, znatno manje nego juče. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 31 u kategoriji "strah", malo gore od jučerašnjih 33 u istoj kategoriji.

Vrednost itirijuma (ETH) pala je za 1,13 odsto na 1.666,43 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,39 odsto na 498,73 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 0,73 odsto na 67,41 evro, a avalanš (AVAX) za 0,55 odsto na 5,69 evro.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je nedavno zamenila tonkoin na berzi, pala je za 0,79 odsto na 1,32 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute RIF, BANK i ZAMA.

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