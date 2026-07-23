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Rast nafte uzdrmao Volstrit - S&P 500 stagnira, investitori čekaju poteze Feda

Američke berze stagniraju dok rast cena nafte povećava strah od nove inflacije i mogućeg povećanja kamatnih stopa Federalnih rezervi.

Autor:  Dubravka Jovanović
23.07.2026.09:55
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Rast nafte uzdrmao Volstrit - S&P 500 stagnira, investitori čekaju poteze Feda
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Američko tržište akcija u sredu je bilo gotovo bez većih promena, dok su investitori pokušavali da procene uticaj rasta cena nafte i novih poslovnih rezultata velikih kompanija, piše CNBC.

Širi tržišni indeks S&P 500 završio je dan gotovo nepromenjen, dok je tehnološki indeks Nasdak kompozit oslabio oko 0,3 odsto. Industrijski indeks Dau Džons zabeležio je blag rast od oko 35 poena, odnosno 0,1 odsto.

Glavni razlog opreza na tržištu bio je novi skok cena energenata, posebno nafte.

Cena nafte najviša za više od mesec dana

Fjučersi sirove nafte Brent porasli su oko 3 odsto, dostigavši nivo iznad 94 dolara po barelu, dok su u jednom trenutku nakratko prešli i granicu od 95 dolara.

Istovremeno, cena američke nafte Vest Teksas Intermedijum (WTI) porasla je približno 3 odsto i trgovala se iznad 86 dolara po barelu.

Rast cena nafte dodatno je povećao zabrinutost investitora zbog mogućeg novog talasa inflacije.

Geopolitička situacija dodatno podigla cene

Na rast cena energenata uticala je i napeta situacija na Bliskom istoku nakon novih američkih napada na Iran.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Iran, prema njegovoj proceni, "nije ozbiljan u vezi sa pregovorima".

"Ako su oni ozbiljni, i mi smo ozbiljni. Ako nisu, uradićemo ono što je potrebno da zaštitimo naše interese i interese naših saveznika", rekao je Rubio.

On je dodao da će američke snage nastaviti da štite brodarstvo kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svetskih ruta za transport nafte.

Investitori strahuju od novih poteza Feda

Tržišta sada pažljivo prate kretanje cena nafte jer skuplji energenti mogu dodatno povećati troškove za potrošače i kompanije.

Ukoliko inflacija ostane visoka, Federalne rezerve (Fed) mogle bi da zadrže visoke kamatne stope ili čak razmotre njihovo povećanje.

„Inflacija je definitivno povišena i ne mislim da Fed može mnogo da učini povodom toga“, rekao je Tomas Martin, viši portfolio menadžer u kompaniji Globalt Investments.

Prema njegovim rečima, jedno od ključnih pitanja za tržište jeste u kom pravcu će se kretati kamatne stope u narednom periodu.

Tržišta povećala očekivanja za rast kamata

Trgovci fjučersima federalnih fondova sada procenjuju da postoji oko 31 odsto verovatnoće da bi Fed mogao da poveća kamatne stope već ovog meseca.

To je značajan rast u odnosu na prethodnu nedelju, kada je ta verovatnoća iznosila svega 10 odsto.

Istovremeno, tržišta procenjuju da postoji oko 75 odsto šanse za povećanje kamata od najmanje četvrtinu procentnog poena u septembru, prema alatu CME FedWatch.

Investitori će narednih dana nastaviti da prate tri ključna faktora: kretanje cena nafte, nove poslovne rezultate kompanija i signale Federalnih rezervi o budućoj monetarnoj politici.

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