EUR EUR 117,03 117,38din 117,74
USD USD 102,49 102,80din 103,10
CAD CAD 72,84 73,06din 73,28
AUD AUD 71,82 72,04din 72,25
GBP GBP 137,75 138,16din 138,58
CHF CHF 126,48 126,86din 127,24
KURSNA LISTA

Svet

Ko u Nemačkoj ostaje najduže na poslu? Brojke o radnom vremenu mnoge su iznenadile

Više od 2,1 miliona zaposlenih u Nemačkoj radi duže od 49 sati nedeljno. Podaci pokazuju da su najviše pogođeni preduzetnici, rukovodioci i stariji radnici.

Autor:  Dubravka Jovanović
23.07.2026.15:56
0
Ko u Nemačkoj ostaje najduže na poslu? Brojke o radnom vremenu mnoge su iznenadile
PeopleImages/shutterstock.com
ECB zadržala referentnu kamatnu stopu - šta to znači za kredite i inflaciju
Editorial/ilolab/shutterstock.com
 ECB zadržala referentnu kamatnu stopu - šta to znači za kredite i inflaciju
Prethodna vest
Amazon ponovo deli otkaze - kompanija najavila teške odluke
Editorial/ACHPF/shutterstock.com
 Amazon ponovo deli otkaze - kompanija najavila teške odluke
Sledeća vest

Na nemačkom tržištu rada postoji neobičan paradoks: dok deo građana ne uspeva da pronađe posao sa punim radnim vremenom, više od 2,1 milion zaposlenih redovno radi duže nego što je uobičajeno.

Prema podacima nemačkog Saveznog zavoda za statistiku, čak 7,1 odsto zaposlenih sa punim radnim vremenom navodi da nedeljno radi više od 49 sati, prenosi Fenix.

To znači da veliki broj ljudi provodi znatno više vremena na poslu nego što predviđa standardna radna nedelja.

Ko u Nemačkoj najčešće radi najduže?

Podaci pokazuju da najduže radno vreme najčešće imaju ljudi koji vode sopstveni posao ili se nalaze na rukovodećim pozicijama.

Među samozaposlenima koji imaju zaposlene, čak 44,5 odsto prijavilo je da rade duže od 49 sati nedeljno.

Kod samostalnih preduzetnika bez zaposlenih taj procenat iznosi 23,1 odsto.

Kod klasično zaposlenih radnika situacija je drugačija – samo 4,1 odsto zaposlenih navodi da radi toliko dugo.

Prosečan zaposleni sa punim radnim vremenom u Nemačkoj radi oko 40,2 sata nedeljno.

Zašto stariji zaposleni češće rade duže?

Statističari ukazuju da duže radno vreme češće pogađa starije zaposlene, posebno zato što se oni češće nalaze na rukovodećim pozicijama.

Na tim mestima i dalje dominiraju muškarci.

Žene trenutno zauzimaju oko 30,3 odsto rukovodećih pozicija, iako čine skoro polovinu ukupne radne snage u Nemačkoj – 47,1 odsto.

Napredak postoji, ali je spor. Udeo žena na vodećim pozicijama povećao se za samo 4,5 procentnih poena u poslednjih 30 godina.

Nemački paradoks: neki rade previše, drugi ne mogu da pronađu dovoljno posla

Dok jedan deo zaposlenih radi prekovremeno, drugi deo radne snage suočava se sa drugačijim problemom.

Oko 640.000 ljudi u Nemačkoj radi nepuno radno vreme jer nisu uspeli da pronađu posao sa punim radnim vremenom.

Oni svoj trenutni posao uglavnom smatraju privremenim rešenjem.

Ova grupa čini oko 4,9 odsto od ukupno približno 13 miliona zaposlenih sa nepunim radnim vremenom.

Ipak, situacija je danas bolja nego ranije. Pre deset godina, 2015. godine, čak 12,9 odsto zaposlenih sa nepunim radnim vremenom navodilo je da radi kraće jer nije moglo da pronađe posao sa punim radnim vremenom.

Šta ovi podaci govore o nemačkom tržištu rada?

Rezultati pokazuju da nemačko tržište rada ima dva suprotna problema.

S jedne strane, postoji veliki broj zaposlenih koji rade duže od 49 sati nedeljno, najčešće zbog odgovornosti koje nose na poslu ili vođenja sopstvenog biznisa.

S druge strane, deo radnika i dalje ne uspeva da pronađe stabilan posao sa punim radnim vremenom.

Ekonomisti već godinama ukazuju da će pitanje ravnoteže između dostupnosti radne snage, produktivnosti i uslova rada biti jedan od ključnih izazova za nemačku ekonomiju.

Nemačka ima problem sa raspodelom rada

Podaci pokazuju zanimljivu situaciju – dok jedni zaposleni rade više nego što mogu, drugi bi želeli da rade više, ali nemaju priliku.

U narednim godinama biće sve važnije kako će nemačko tržište rada uspeti da uskladi potrebe kompanija, prava zaposlenih i nedostatak radne snage.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

radno vreme Šef prekovremeni rad

Povezane vesti

Stižu propisi - Nemci ukidaju ograničenje od 3 sata 
Foto: Shutterstock

Stižu propisi - Nemci ukidaju ograničenje od 3 sata 

11:23 | 0
Zahtev šefa Mercedesa - „Ili ćemo smanjivati plate ili će ljudi morati da rade duže"
Foto: otomobil/ Shutterstock.com

Zahtev šefa Mercedesa - „Ili ćemo smanjivati plate ili će ljudi morati da rade duže"

08:46 | 0
Od konobarice do CEO-a - kako je jedan slučajan posao promenio život Marise Frois
Foto: Shutterstock/Drazen Zigic

Od konobarice do CEO-a - kako je jedan slučajan posao promenio život Marise Frois

15:50 | 0
Nemačka sprema veliku reformu rada - da li osmočasovno radno vreme odlazi u istoriju?
Foto: Shutterstock

Nemačka sprema veliku reformu rada - da li osmočasovno radno vreme odlazi u istoriju?

11:58 | 0
Drakonske kazne za nezakoniti prekovremeni rad - novčani iznos može ići i do 1,5 miliona dinara 
Foto: Freepik

Drakonske kazne za nezakoniti prekovremeni rad - novčani iznos može ići i do 1,5 miliona dinara 

15:11 | 0
Komentari (0)

Svet

Amazon ponovo deli otkaze - kompanija najavila teške odluke
Editorial/ACHPF/shutterstock.com

Amazon ponovo deli otkaze - kompanija najavila teške odluke

17:00 Svet
ECB zadržala referentnu kamatnu stopu - šta to znači za kredite i inflaciju
Editorial/ilolab/shutterstock.com

ECB zadržala referentnu kamatnu stopu - šta to znači za kredite i inflaciju

15:36 Svet
Kripto tržište u minusu - bitkoin pao ispod 58.000 evra
Editorial credit: Mehaniq / Shutterstock.com

Kripto tržište u minusu - bitkoin pao ispod 58.000 evra

15:24 Svet
Gugl kažnjen sa 890 miliona evra - Evropska unija tvrdi da je favorizovao sopstvene usluge
Editorial/Framalicious/shutterstock.com

Gugl kažnjen sa 890 miliona evra - Evropska unija tvrdi da je favorizovao sopstvene usluge

13:10 Svet
Šef bankarskog giganta upozorio novu vladu: "Ne kažnjavajte banke, investitori bi mogli da odu"
Editorial credit: lev radin / Shutterstock.com

Šef bankarskog giganta upozorio novu vladu: "Ne kažnjavajte banke, investitori bi mogli da odu"

12:52 Svet
Profesorka 17 godina nije kročila u učionicu, a primala punu platu od 6.100 evra
Foto: Frame Stock Footage/Shutterstock.com

Profesorka 17 godina nije kročila u učionicu, a primala punu platu od 6.100 evra

12:34 Svet
Prodaju klub za 6,1 milijardu dolara, a sutra mogu da ga presele u drugi grad - kako se okreće novac u NBA ligi
HNvisual/shutterstock.com

Prodaju klub za 6,1 milijardu dolara, a sutra mogu da ga presele u drugi grad - kako se okreće novac u NBA ligi

12:25 Svet
Objavljena nova pravila za radnike u Austriji
NDAB Creativity/shutterstock.com

Objavljena nova pravila za radnike u Austriji

11:54 Svet
Putinov najveći izvor novca ponovo na meti - EU ograničila rusku naftu
Editorial credit: Foto: Free Wind 2014 / Shutterstock.com

Putinov najveći izvor novca ponovo na meti - EU ograničila rusku naftu

11:36 Svet
Najnapredniji AI agent pronašao rupu u sistemu kompanije i izazvao neviđeni incident - stručnjaci upozoravaju
Summit Art Creations/shutterstock.com

Najnapredniji AI agent pronašao rupu u sistemu kompanije i izazvao neviđeni incident - stručnjaci upozoravaju

11:10 Svet

Najnovije

Najčitanije

29min

Toplotne pumpe u Srbiji - koliko koštaju, koliko štede i da li se isplate

1H

Amazon ponovo deli otkaze - kompanija najavila teške odluke

2H

Na listi dobitnika Aerodrom Nikola Tesla - promet na Beogradskoj berzi oko 16,17 miliona dinara

2H

Ko u Nemačkoj ostaje najduže na poslu? Brojke o radnom vremenu mnoge su iznenadile

2H

ECB zadržala referentnu kamatnu stopu - šta to znači za kredite i inflaciju

1D

"Najjeftiniji grad na Balkanu" - kugla sladoleda 40, burek 70, pljeskavica 350 dinara

1D

Jedna od najdigitalizovanijih zemalja vraća se gotovini - građani podižu novac iz banaka

1D

Stranci platili račun od 26,7 evra, a bakšiš koji su ostavili zaprepastio konobaricu

23H

Jedna greška skupo košta - na kojoj udaljenosti kamera registruje prekoračenje brzine

1D

Novac na računu nakon smrti vlasnika - ko ga nasleđuje i kada može da se podigne

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,74
USD USD 102,49 102,8 103,1
CAD CAD 72,84 73,06 73,28
AUD AUD 71,82 72,04 72,25
GBP GBP 137,75 138,16 138,58
CHF CHF 126,48 126,86 127,24

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 57.607,00 €
ETH ETH 1.687,49 €
LTC LTC 41,34 €
DOT DOT 0,73 €
BCH BCH 192,14 €
LINK LINK 7,54 €
BNB BNB 499,67 €
XMR XMR 307,92 €
Powered by CoinGecko API