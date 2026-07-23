Ko u Nemačkoj ostaje najduže na poslu? Brojke o radnom vremenu mnoge su iznenadile

Na nemačkom tržištu rada postoji neobičan paradoks: dok deo građana ne uspeva da pronađe posao sa punim radnim vremenom, više od 2,1 milion zaposlenih redovno radi duže nego što je uobičajeno.

Prema podacima nemačkog Saveznog zavoda za statistiku, čak 7,1 odsto zaposlenih sa punim radnim vremenom navodi da nedeljno radi više od 49 sati, prenosi Fenix.

To znači da veliki broj ljudi provodi znatno više vremena na poslu nego što predviđa standardna radna nedelja.

Ko u Nemačkoj najčešće radi najduže?

Podaci pokazuju da najduže radno vreme najčešće imaju ljudi koji vode sopstveni posao ili se nalaze na rukovodećim pozicijama.

Među samozaposlenima koji imaju zaposlene, čak 44,5 odsto prijavilo je da rade duže od 49 sati nedeljno.

Kod samostalnih preduzetnika bez zaposlenih taj procenat iznosi 23,1 odsto.

Kod klasično zaposlenih radnika situacija je drugačija – samo 4,1 odsto zaposlenih navodi da radi toliko dugo.

Prosečan zaposleni sa punim radnim vremenom u Nemačkoj radi oko 40,2 sata nedeljno.

Zašto stariji zaposleni češće rade duže?

Statističari ukazuju da duže radno vreme češće pogađa starije zaposlene, posebno zato što se oni češće nalaze na rukovodećim pozicijama.

Na tim mestima i dalje dominiraju muškarci.

Žene trenutno zauzimaju oko 30,3 odsto rukovodećih pozicija, iako čine skoro polovinu ukupne radne snage u Nemačkoj – 47,1 odsto.

Napredak postoji, ali je spor. Udeo žena na vodećim pozicijama povećao se za samo 4,5 procentnih poena u poslednjih 30 godina.

Nemački paradoks: neki rade previše, drugi ne mogu da pronađu dovoljno posla

Dok jedan deo zaposlenih radi prekovremeno, drugi deo radne snage suočava se sa drugačijim problemom.

Oko 640.000 ljudi u Nemačkoj radi nepuno radno vreme jer nisu uspeli da pronađu posao sa punim radnim vremenom.

Oni svoj trenutni posao uglavnom smatraju privremenim rešenjem.

Ova grupa čini oko 4,9 odsto od ukupno približno 13 miliona zaposlenih sa nepunim radnim vremenom.

Ipak, situacija je danas bolja nego ranije. Pre deset godina, 2015. godine, čak 12,9 odsto zaposlenih sa nepunim radnim vremenom navodilo je da radi kraće jer nije moglo da pronađe posao sa punim radnim vremenom.

Šta ovi podaci govore o nemačkom tržištu rada?

Rezultati pokazuju da nemačko tržište rada ima dva suprotna problema.

S jedne strane, postoji veliki broj zaposlenih koji rade duže od 49 sati nedeljno, najčešće zbog odgovornosti koje nose na poslu ili vođenja sopstvenog biznisa.

S druge strane, deo radnika i dalje ne uspeva da pronađe stabilan posao sa punim radnim vremenom.

Ekonomisti već godinama ukazuju da će pitanje ravnoteže između dostupnosti radne snage, produktivnosti i uslova rada biti jedan od ključnih izazova za nemačku ekonomiju.

Nemačka ima problem sa raspodelom rada

Podaci pokazuju zanimljivu situaciju – dok jedni zaposleni rade više nego što mogu, drugi bi želeli da rade više, ali nemaju priliku.

U narednim godinama biće sve važnije kako će nemačko tržište rada uspeti da uskladi potrebe kompanija, prava zaposlenih i nedostatak radne snage.

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