Kim je tokom posete novom pogonu za proizvodnju nuklearnog materijala istakao da je proizvodni kapacitet za nuklearni materijal za atomsko naoružanje dostigao više nego dvostruko veći nivo od prethodnog u poslednjih pet godina i naložio zvaničnicima da dodatno povećaju proizvodnju kako bi se ispunili dugoročni strateški ciljevi.

Kim je najavio planove za jačanje nuklearnih snaga zemlje "eksponencijalnom brzinom", preneo je AP.

Rekao je da su on i drugi visoki zvaničnici "potvrdili redosled prioriteta za sprovođenje plana osmišljenog da eksponencijalno ojača nuklearne snage države", navodi Tanjug.

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