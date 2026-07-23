Hiljade zaposlenih u Austriji mogli bi da dobiju dodatni novac zahvaljujući novim poreskim olakšicama koje je usvojila savezna vlada, piše Fenix.

Prema novim pravilima, poslodavci će moći da svojim radnicima isplate jednokratni bonus do 500 evra koji neće biti oporezovan.

Cilj ove mere je da se zaposlenima pomogne u periodu kada troškovi života i dalje predstavljaju veliki pritisak na kućne budžete.

Bonus do 500 evra biće oslobođen poreza

Nova pravila omogućavaju kompanijama da svojim zaposlenima isplate dodatnu premiju u iznosu do 500 evra.

Najvažnija stvar za radnike jeste da se ovaj iznos ne smatra redovnim prihodom i da je oslobođen poreza na dohodak.

Ipak, važno je znati da bonus nije automatska isplata.

Odluku o tome da li će zaposleni dobiti novac donosi poslodavac.

Kada počinje isplata bonusa?

Prema najavljenim pravilima, neoporezivi bonus može da se isplaćuje u periodu od jula do decembra 2026. godine.

To znači da će kompanije u tom periodu imati mogućnost da nagrade svoje zaposlene dodatnim iznosom bez poreskog opterećenja.

Postoji ograničenje za ukupne neoporezive isplate

Iako je bonus od 500 evra oslobođen poreza, postoji maksimalni limit za ukupne neoporezive isplate.

Ako zaposleni pored ovog bonusa dobije i druge neoporezive isplate, poput određenih isplata iz dobiti kompanije, ukupan iznos koji može biti oslobođen poreza ne sme preći 3.000 evra.

Sve što prelazi taj iznos podleže redovnom oporezivanju.

Nova pravila i za rad tokom državnih praznika

Pored bonusa, austrijska vlada uredila je i poreski tretman dodataka za rad tokom državnih praznika.

Nova pravila trebalo bi da donesu veću sigurnost zaposlenima koji rade u sektorima gde su praznični angažmani česti.

Posebno bi mogli da ih koriste radnici u poljoprivredi i šumarstvu, uključujući sezonske zaposlene.

Šta ova odluka znači za radnike iz Srbije i regiona?

Austrija je jedna od najpopularnijih zemalja za radnike iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i drugih zemalja regiona.

Za zaposlene koji već rade u Austriji ova mera može značiti dodatni prihod, ali je važno naglasiti da bonus zavisi od odluke poslodavca i ne pripada automatski svakom radniku.

Nova poreska olakšica omogućava austrijskim kompanijama da zaposlenima isplate dodatnih 500 evra bez poreza.

Iako novac neće automatski dobiti svi radnici, mera predstavlja pokušaj vlade da poveća kupovnu moć zaposlenih i ublaži posledice visokih životnih troškova.

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