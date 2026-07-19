Bafet smatra da je tržište postalo izrazito špekulativno i da mnogi ulažu vođeni željom za brzom zaradom, umesto dugoročnim planiranjem.

"Ljudi više vole kockanje nego investiranje"

U intervjuu za CNBC, Bafet je rekao da je danas teško pronaći potcenjene kompanije upravo zbog toga što veliki broj učesnika na tržištu više voli špekulativno trgovanje.

"Teško je pronaći potcenjene kompanije kada svi više vole kockanje."

Kako ističe, kvalitetne investicione prilike pojavljuju se retko i zahtevaju mnogo strpljenja.

"Postoje periodi kada vam se prilike nude toliko brzo da je to gotovo neverovatno. A postoje i periodi kada ste veoma srećni ako pronađete jednu dobru investiciju u nekoliko godina."

Zašto kritikuje tržište?

Prema njegovim rečima, finansijska industrija više zarađuje kada investitori često kupuju i prodaju akcije nego kada ih drže godinama.

Zbog toga, smatra Bafet, tržište sve više podstiče kratkoročno trgovanje i špekulacije.

"Berza liči na kazino"

Bafet je i ranije upozoravao na ovaj trend.

U maju je američku berzu uporedio sa "crkvom kojoj je pridružen kazino", posebno kritikujući nagli rast trgovanja jednodnevnim opcijama (ODTE), koje smatra oblikom kockanja, a ne investiranja.

AI akcije i špekulacije dodatno podižu rizik

Američko tržište akcija ove godine dostiglo je rekordne nivoe, uprkos geopolitičkim rizicima.

Istovremeno, pojedini analitičari upozoravaju da su akcije kompanija povezanih sa razvojem veštačke inteligencije dostigle veoma visoke vrednosti.

Pored toga, raste interesovanje za visokorizične ETF fondove i trgovanje opcijama, što dodatno povećava mogućnost velikih dobitaka, ali i velikih gubitaka.

Bafet smatra da ovakvi finansijski proizvodi, koji prate kratkoročna dnevna kretanja tržišta, više podsećaju na igre na sreću nego na dugoročno investiranje.

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