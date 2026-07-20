Jedni su tvrdili da je početna procena vrednosti kompanije previsoka. Drugi su smatrali da se poslovni plan zasniva na nerealnim idejama za koje će biti potrebne decenije da se ostvare. Treća česta primedba bila je da će mali investitori, kojima je ovog puta dodeljen veći nego uobičajen deo akcija, vrlo brzo ostati bez novca za kupovinu nakon početka trgovanja.

Sada se čini da ti kritičari imaju razloga za zadovoljstvo, jer se akcije SpaceX-a tokom većeg dela prethodne dve trgovinske sesije kreću ispod emisione cene od 135 dolara, nakon višenedeljnog pada. Business Insider je ponovo razgovarao sa pojedinim skeptičnim analitičarima koje je ranije citirao uoči IPO-a, a njihov odgovor bio je gotovo jednoglasan: „Rekli smo vam.“ Nijedan od njih nije promenio mišljenje da SpaceX ne zaslužuje mesto među najvrednijim kompanijama na svetu.

Ni najnoviji događaji nisu pomogli akcijama. SpaceX je prošlog četvrtka bio primoran da otkaže lansiranje rakete zbog kvara na motoru, što je dodatno oborilo cenu akcije do kraja sedmice.

Evo tri ključna podatka, poređana od najveće do najmanje novčane vrednosti, koji objašnjavaju šta se trenutno dešava sa SpaceX-om i kako bi se akcije mogle kretati u narednom periodu.

1 bilion dolara

Toliko je tržišne vrednosti izbrisano od rekordnog nivoa dostignutog nakon IPO-a. Grafikon jasno pokazuje razvoj događaja: akcije su dostigle vrhunac trećeg dana trgovanja, kada je kompanija vredela 2,64 biliona dolara. Već naredne sedmice izgubljen je najveći deo tog rasta, a od tada cena postepeno klizi naniže. Na zatvaranju tržišta u petak, tržišna kapitalizacija SpaceX-a iznosila je 1,63 biliona dolara.

5 milijardi dolara

Toliki je papirni profit ostvario deo investitora koji su se kladili na pad akcija SpaceX-a od IPO-a, pokazuju podaci kompanije S3 Partners. Procene govore da je oko 30 odsto akcija dostupnih za trgovanje prodato na kratko (short selling).

Uspeh je dodatno ohrabrio ove investitore, pa je obim kratkih pozicija u poslednjih mesec dana porastao gotovo pet puta, navodi S3 Partners.

1,37 milijardi akcija

To je broj akcija koje će biti oslobođene ograničenja i moći će da se prodaju dva puna trgovinska dana nakon objavljivanja rezultata SpaceX-a za drugo tromesečje, koje je zakazano za 17. avgust nakon zatvaranja berze, pokazuju dokumenta podneta američkoj Komisiji za hartije od vrednosti (SEC).

Reč je o oko 20 odsto akcija koje ispunjavaju uslove za ranije oslobađanje iz perioda zabrane prodaje. Čak i ako se na tržištu pojavi samo deo tih akcija, to bi moglo značajno da utiče na njihovu cenu.

Nije neuobičajeno da kompanije sa ogromnom tržišnom kapitalizacijom nakon izlaska na berzu prođu kroz težak period pre nego što dostignu nove rekorde. Upravo je takav put imao i Meta, tadašnji Fejsbuk, nakon IPO-a 2012. godine, kada su akcije nekoliko meseci padale, da bi kompanija kasnije izrasla u jednog od najvećih pobednika na američkom tržištu.

Analitičari sa Volstrita, međutim, i dalje su izrazito optimistični. Prema podacima Blumberga, krajem prošle sedmice bilo je 30 preporuka za kupovinu akcije, šest preporuka za zadržavanje i samo jedna preporuka za prodaju.

UBS, Bernstin i Rejmond Džejms u petak su čak potvrdili svoje preporuke za kupovinu uprkos novom talasu rasprodaje. Konsenzusna ciljna cena za narednih 12 meseci iznosi 235,34 dolara, što je oko 90 odsto iznad cene na zatvaranju trgovanja u petak.

To pokazuje da Volstrit i dalje veruje u dugoročnu priču o rastu SpaceX-a i spreman je da sačeka da prođe početni period nestabilnosti.

Niko nije ni tvrdio da će put SpaceX-a na berzi biti isključivo uzlazan. Nešto više od pet nedelja nakon što je postao javno trgovana kompanija, SpaceX sada iz prve ruke oseća koliko trgovanje akcijama visokorastućih kompanija može biti nestabilno.

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