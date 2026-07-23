Za navijače NBA klub nije samo sportski tim. To je deo identiteta grada, tradicije i lokalnog ponosa. Za milijardere koji ih kupuju, međutim, NBA franšize predstavljaju jednu od najatraktivnijih investicija na svetu, piše Telegraf Biznis.

U poslednjih nekoliko godina vrednost klubova eksplodirala je do nivoa koji je ranije delovao nezamislivo. Timovi koji su nekada vredeli nekoliko stotina miliona dolara danas se prodaju za više milijardi.

Ali istorija NBA pokazuje još jednu stvar – nijedan grad nije potpuno siguran da će njegov klub zauvek ostati tamo.

Boston Seltiksi postavili rekord: Klub prodat za 6,1 milijardu dolara

Najbolji dokaz koliko je NBA tržište poraslo jeste prodaja Boston Seltiksa, koja je 2025. godine dostigla rekordnih 6,1 milijardu dolara.

Time je postavljena najveća cena ikada plaćena za jednu američku sportsku franšizu.

Kupac je bila investiciona grupa predvođena milijarderom Vilijamom Čizholmom.

Pre tog posla rekord je držala prodaja Finiks Sansa, koji su 2023. godine promenili vlasnika za oko 4 milijarde dolara. Klub je tada kupio milijarder Met Išbija.

NBA klubovi postali investicije vredne milijarde

Velike prodaje poslednjih godina pokazuju koliko je košarka postala globalni biznis.

Među najpoznatijim transakcijama su:

Bruklin Netsi – promena vlasnika za oko 3,5 milijardi dolara

Dalas Maveriksi – većinski paket prodat porodici Adelson za oko 3,5 milijardi dolara

Šarlot Hornetsi – Majkl Džordan prodao vlasnički udeo 2023. godine

Hjuston Roketsi – Tilman Fertita kupio klub 2017. godine za oko 2,2 milijarde dolara

Ove brojke pokazuju da NBA klubovi više nisu samo sportske organizacije.

Oni su globalni brendovi sa prihodima od televizijskih prava, sponzora, prodaje opreme i međunarodnog tržišta.

Zašto vrednost NBA klubova stalno raste?

Stručnjaci smatraju da će vrednost franšiza nastaviti da raste zbog nekoliko faktora:

novih televizijskih ugovora

digitalnih prava

širenja publike van SAD

popularnosti NBA igrača širom sveta

rasta prihoda od sponzorstava

Košarka je od američkog sporta postala globalni proizvod, a NBA klubovi postali su neka vrsta luksuzne investicije.

Kada milijarde promene grad: NBA klubovi koji su se preselili

Iako vlasnici ulažu ogromne iznose u kupovinu klubova, istorija pokazuje da lokacija nije uvek trajna.

Najpoznatiji primer je Sijetl Supersoniks.

Godine 2008. klub je preseljen u Oklahomu i postao Oklahoma Siti Tander, čime je Sijetl ostao bez NBA tima.

Još jedan veliki primer su Nju Džersi Netsi, koji su se 2012. preselili u Bruklin i dobili potpuno novi identitet.

Za navijače takve odluke često predstavljaju veliki emotivni udarac, jer klub nije samo vlasništvo – već deo istorije jednog grada.

Drama oko Sakramento Kingsa: Grad pobedio milijarde

Jedan od najvećih primera borbe za opstanak kluba dogodio se u slučaju Sakramento Kingsa.

Godine 2013. postojala je ozbiljna mogućnost da se klub preseli u Sijetl i ponovo pokrene priča o Supersoniksima.

Tadašnji vlasnici, porodica Maluf, bili su blizu dogovora sa investitorima koji su želeli selidbu.

Ipak, grad Sakramento uspeo je da pronađe rešenje.

Uz podršku lokalnih investitora i tadašnjeg gradonačelnika Kevina Džonsona, klub je ostao u Kaliforniji.

NBA liga je glasala protiv preseljenja rezultatom 22:8, a novi vlasnik postao je milijarder Vivek Ranadive.

NBA liga ipak ima poslednju reč

Kupovina kluba ne znači da vlasnik može samostalno da odluči gde će tim igrati.

Svaka selidba mora da dobije odobrenje Upravnog odbora NBA lige.

Liga pri donošenju odluke uzima u obzir:

interese navijača

veličinu tržišta

dugoročnu stabilnost takmičenja

finansijske posledice

Zbog toga nijedan NBA klub nije promenio grad u poslednjih deset godina, iako su mnogi promenili vlasnike.

NBA više nije samo sport, već globalni biznis

Današnji NBA klubovi predstavljaju spoj emocije i kapitala.

Za navijače oni su simbol pripadnosti.

Za milijardere oni su investicije koje mogu vredeti desetine milijardi dolara u budućnosti.

A istorija lige pokazuje da se u svetu velikog novca granica između sporta i biznisa stalno pomera.

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