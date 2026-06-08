Međutim, kada dođe do problema, mnogi tek tada saznaju da usmeni dogovor, iako zakonski može biti važeći, često postaje noćna mora kada treba dokazati šta je zaista bilo ugovoreno.

Mnogi građani Srbije veruju da ugovor postoji samo ako je potpisan na papiru. Istina je nešto drugačija.

Da li usmeni ugovor zaista važi?

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, usmeni ugovor može biti potpuno legalan i obavezujući isto kao i pisani.

To znači da svakodnevni dogovori, poput pozajmice novca, angažovanja majstora, kupovine robe ili pružanja određenih usluga, mogu biti zaključeni i bez potpisa na papiru. Dovoljno je da se dve strane saglase oko bitnih uslova posla i ugovor je nastao, navodi se na stranici advokatske kancelarije Ćirjaković.

Međutim, tu dolazi najveći problem.

Šta ako druga strana porekne dogovor?

U praksi se upravo ovde najčešće javljaju sporovi. Dok je usmeni ugovor relativno lako sklopiti, mnogo je teže dokazati njegovo postojanje ukoliko jedna strana odluči da promeni priču. Advokati često upozoravaju da građani olako ulaze u finansijske aranžmane oslanjajući se isključivo na poverenje.

Kada dođe do sudskog postupka, više nije dovoljno reći:

"Dogovorili smo se."

Sud traži dokaze.

Kada usmeni ugovor nije dovoljan?

Postoje situacije u kojima zakon izričito zahteva pisanu formu ugovora.

U tim slučajevima usmeni dogovor nema pravnu snagu.

To se posebno odnosi na:

kupovinu i prodaju stanova, kuća i zemljišta,

zakup određenih nepokretnosti,

ugovore o građenju,

ugovore o doživotnom izdržavanju,

pojedine ugovore o poklonu.

Ako za ove pravne poslove ne postoji propisana dokumentacija, ugovor se može smatrati ništavnim bez obzira na to šta su strane međusobno dogovorile.

Koji dokazi mogu da spasu situaciju?

Mnogi nisu svesni da i obična Viber poruka može imati značajnu ulogu na sudu. Kada se dokazuje usmeni ugovor, važni mogu biti:

SMS poruke,

Viber i WhatsApp komunikacija,

elektronska pošta,

priznanice i uplatnice,

svedoci koji su prisustvovali razgovoru,

dokaz da je posao već delimično izvršen.

Na primer, ako ste nekome pozajmili novac, a imate poruku u kojoj priznaje dug, to može biti veoma važan dokaz.

Jedna poruka danas može sprečiti veliki problem sutra

Pravnici često savetuju građanima da makar osnovne detalje svakog dogovora potvrde pisanim putem. Nije neophodan komplikovan ugovor od više strana.

Ponekad je dovoljno da u poruci napišete:

"Potvrđujem da sam ti danas pozajmio 500 evra i da ćeš ih vratiti do 1. septembra."

Takva poruka može biti mnogo vrednija nego što se čini u trenutku kada je šaljete.

Poverenje je važno, ali dokaz je još važniji

U vremenu kada se veliki broj poslova sklapa telefonom ili preko društvenih mreža, mnogi i dalje veruju da je reč dovoljna garancija. Iako zakon u mnogim slučajevima priznaje usmeni dogovor, iskustvo pokazuje da se problemi najčešće javljaju upravo onda kada nema nikakvog pisanog traga.

Zato stručnjaci imaju jednostavan savet: verujte ljudima, ali sačuvajte dokaz. Jedna poruka danas može vas sutra spasiti dugog sudskog postupka i ozbiljnog finansijskog gubitka.

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